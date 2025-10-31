राजस्थान में मॉब लिंचिंग! भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला
संक्षेप: राजस्थान के खैरथल में एक ट्रक ड्राइवर को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। मृतक के भाई ने इस मामले में गांव के सरपंच समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज करवाया है।
राजस्थान के खैरथल में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ट्रक ड्राइवर को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। ट्रक ड्राइवर बिलासपुर में अपनी ट्रक पार्क करने के बाद बाइक से गांव लौट रहा था। गांव लौटने के दौरान भीड़ ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामला राजस्थान के खैरथल का है। यहां एक ट्रक ड्राइवर दीन उर्फ बिल्ला ट्रक पार्क करने के बाद गांव लौट रहा था। इस दौरान जब उसकी बाइक चमरोड़ा और मांचा गांव के बीच में पहुंची तो उसपर 16 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों दीन पर लाठी-डंडो और लोहे की रॉड के साथ बेल्ट से भी पिटाई की थी। इस हमले में दीन को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस मामले की शिकायत करते हुए मृतक के भाई ताहिर खान ने किशनगढ़ बास पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। ताहिर ने गांव के सरपंच हनीफ समेत 16 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। ताहिर ने आरोप लगाया है कि शुरुआती हमले के बाद आरोपी उसके घायल भाई को लेकर सरपंच के घर गए, यहां उसके भाई को और बुरी तरह से पीटा गया। ताहिर ने बताया कि सरपंच के घर पर उसके भाई के शरीर के हर अंग को चोट पहुंचाई गई।
मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके भाई को मरा हुआ समझकर किशनगढ़ बास के सरकारी अस्पताल के गेट पर छोड़कर चले गए। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे इलाज के लिए भर्ती किया। थोड़ी देर के बाद उसकी और हालत खराब होने लगी। डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया। यहां ले जाने के दौरान दीन की रास्ते में ही मौत हो गई।
इस मामले पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौत से पहले दीन ने सभी आरोपियों के नाम की जानकारी दी और पूरा घटनाक्रम भी बताया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। इस मामले में पीड़ित के भाई की मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।