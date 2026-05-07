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अलवर में पुलिस ने बुलेट बाइक पकड़ी तो थाने पर हमला; 100 लोगों की भीड़ ने किया पथराव, SHO घायल

May 07, 2026 10:56 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के अलवर जिले गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस द्वारा एक बुलेट बाइक जब्त किए जाने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने थाने को घेरकर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ द्वारा किए गए पथराव में एसएचओ घायल हो गए।

अलवर में पुलिस ने बुलेट बाइक पकड़ी तो थाने पर हमला; 100 लोगों की भीड़ ने किया पथराव, SHO घायल

राजस्थान के अलवर जिले में एक बार फिर पुलिस पर हमला और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात बुलेट बाइक से पटाखे फोड़कर स्टंट कर रहे युवकों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस द्वारा बाइक जब्त किए जाने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पथराव और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि गोविंदगढ़ में देर रात दो युवक बुलेट बाइक पर सवार होकर इलाके में स्टंटबाजी कर रहे थे। बाइक से तेज आवाज में पटाखे जैसी आवाजें निकालकर लोगों को परेशान किया जा रहा था। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत गोविंदगढ़ थाना पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को रोकते हुए उनकी बुलेट बाइक जब्त कर ली। पुलिस की यह कार्रवाई कुछ लोगों को नागवार गुजरी और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।

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भीड़ उग्र थाने ने थाने को घेर कर किया पथराव

बाइक जब्त होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग गोविंदगढ़ थाने पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और थाने पर पथराव शुरू कर दिया। करीब 100 से अधिक लोगों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस पर लाठी-डंडों से भी हमला किया गया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

हमले में एसएचओ भी घायल

हमले में थाना अधिकारी धर्म सिंह भी घायल हो गए। थाने के अंदर और बाहर का दृश्य बेहद भयावह नजर आया। जगह-जगह खून फैला हुआ था और टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे। उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। हमले के दौरान पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दिए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने हालात को काबू में करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

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इलाके में पुलिस बल तैनात

वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और कई लोगों को चिन्हित किया गया है। इस घटना के बाद लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आमजन की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस पर इस तरह का हमला कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है और इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आपको बता दे की 2017 में बहरोड पुलिस थाने पर भी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को भी उसके साथियों के द्वारा पुलिस थाने पर फायरिंग कर थाने से छुड़ा ले गए।

रिपोर्ट : हंसराज

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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