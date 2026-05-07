अलवर में पुलिस ने बुलेट बाइक पकड़ी तो थाने पर हमला; 100 लोगों की भीड़ ने किया पथराव, SHO घायल

राजस्थान के अलवर जिले गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस द्वारा एक बुलेट बाइक जब्त किए जाने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने थाने को घेरकर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ द्वारा किए गए पथराव में एसएचओ घायल हो गए।

राजस्थान के अलवर जिले में एक बार फिर पुलिस पर हमला और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात बुलेट बाइक से पटाखे फोड़कर स्टंट कर रहे युवकों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस द्वारा बाइक जब्त किए जाने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पथराव और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि गोविंदगढ़ में देर रात दो युवक बुलेट बाइक पर सवार होकर इलाके में स्टंटबाजी कर रहे थे। बाइक से तेज आवाज में पटाखे जैसी आवाजें निकालकर लोगों को परेशान किया जा रहा था। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत गोविंदगढ़ थाना पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को रोकते हुए उनकी बुलेट बाइक जब्त कर ली। पुलिस की यह कार्रवाई कुछ लोगों को नागवार गुजरी और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।

भीड़ उग्र थाने ने थाने को घेर कर किया पथराव बाइक जब्त होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग गोविंदगढ़ थाने पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और थाने पर पथराव शुरू कर दिया। करीब 100 से अधिक लोगों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस पर लाठी-डंडों से भी हमला किया गया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

हमले में एसएचओ भी घायल हमले में थाना अधिकारी धर्म सिंह भी घायल हो गए। थाने के अंदर और बाहर का दृश्य बेहद भयावह नजर आया। जगह-जगह खून फैला हुआ था और टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे। उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। हमले के दौरान पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दिए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने हालात को काबू में करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

इलाके में पुलिस बल तैनात वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और कई लोगों को चिन्हित किया गया है। इस घटना के बाद लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आमजन की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस पर इस तरह का हमला कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है और इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आपको बता दे की 2017 में बहरोड पुलिस थाने पर भी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को भी उसके साथियों के द्वारा पुलिस थाने पर फायरिंग कर थाने से छुड़ा ले गए।