टारगेट से भटकी सेना की मिसाइल, गांव से 500 मीटर पहले गिरी, धमाके से हड़कंप

संक्षेप: मिसाइल गांव से लगभग 500 मीटर पहले गिरी है। गांव में अचानक सुनाई दिए तेज धमाके से हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सेना और पुलिस को सूचित किया गया।

राजस्थान के जैसलमेर से भारतीय वायु सेना के नियमित सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल के निशाना चूकने के चलते विस्फोट की खबर सामने आई है। मिसाइल टारगेट से भटक गई और गांव की तरफ आ गई। इसके चलते निर्धारित प्वाइंट से करीब 500 मीटर पहले गिरी और गांव में अचानक हुए विस्फोट से दहशत फैल गई। अब तक की जानकारी में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, घटना शनिवार शाम 4 बजे की है। यहां के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइल का पिछला हिस्सा डला मिला है। पुलिस और सेना को जानकारी मिली, तो मौके पर पहुंचे और पिकअप गाड़ी में लादकर मिसाइल के मलवे को उठवाकर फायरिंग रेंज में भिजवाया गया। बाकी के हिस्सों की तलाश की जा रही है।

सैन्य सूत्रों के अनुसार, भारतीय वायु सेना का यह अभ्यास जैसलमेर के लाठी क्षेत्र स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा था। अभ्यास के दौरान दागी गई एक मिसाइल तकनीकी कारणों से टारगेट से भटक गई और रेंज की वायरिंग के पास भादरिया गांव की दिशा में जा गिरी।

भादरिया गांव की आबादी करीब तीन हजार है। गांव से मिसाइल गिरने का स्थान लगभग 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। धमाके की तीव्रता से आसपास के गांवों में भी कंपन महसूस हुआ। हालांकि, सेना ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया।