राजस्थान में नाबालिग बेटे ने पिता पर किया बर्बर हमला, प्राइवेट पार्ट और नाक पर दांत से काटा
संक्षेप: राजस्थान के अलवर शहर में एक हैरान और परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां जयपुर रोड स्थित क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के ने अपने पिता पर हमला करते हुए उनकी नाक और प्राइवेट पार्ट पर दांत से काट लिया।
राजस्थान के अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक हैरान और परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां जयपुर रोड स्थित क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के ने अपने पिता पर हमला करते हुए उनकी नाक और प्राइवेट पार्ट पर दांत से काट लिया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले अलवर क्षेत्र में एक मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि उक्त मूर्ति एक नाबालिग ने तोड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उसी नाबालिग ने बीती देर शाम अपने पिता पर ही बर्बर हमला कर दिया।
परिजनों ने बताया कि बच्चे में पिछले कुछ समय से ‘ऊपरी चक्कर’ होने की बात कही जा रही थी। देर रात अचानक बच्चे ने अपने पिता पर हमला करते हुए उनकी नाक और प्राइवेट पार्ट पर दांत से काट लिया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि घायल की स्थिति फिलहाल स्थिर है।
पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि नाबालिग बेटे के द्वारा पिता पर हमला करने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में घटना घरेलू झगड़े और मानसिक असंतुलन से जुड़ी लग रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चे की काउंसलिंग और मेडिकल जांच कराई जाएगी।
रिपोर्ट : हंसराज