प्रिंसिपल के टॉर्चर से मानसिक तनाव में नाबालिग, राजस्थान में दसवीं की छात्रा ने गटका जहर

प्रिंसिपल के टॉर्चर से मानसिक तनाव में नाबालिग, राजस्थान में दसवीं की छात्रा ने गटका जहर

संक्षेप: राजस्थान के श्रीगंगानगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। दसवीं की छात्रा ने प्रिंसिपल के टॉर्चर से परेशान होकर जहर गटक लिया। स्कूल फीस जमा न होने पर उसे गालियां दी जाती थी। बार-बार अपमान झेलना पड़ता था।

Tue, 28 Oct 2025 04:01 PMGaurav Kala वार्ता
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट स्कूल में फीस जमा न होने पर प्रिंसिपल और संचालक द्वारा बार-बार अपमानित करने और जातिसूचक गालियां देने से क्षुब्ध होकर दसवीं की छात्रा ने जहर गटक लिया। छात्रा की हालत गंभीर है। घटना तक की बताई जा रही है कि जब वो परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल पहुंची थी और उसे क्लास में नहीं बैठने दिया।

समेजा कोठी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी विद्यालय में दसवीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा ने फीस न देने के कारण कथित प्रताड़ना और अपमान के कारण कीटनाशक का सेवन कर लिया है। छात्रा को श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

जातिसूचक गालियां दी, मानसिक तनाव में छात्रा

पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज शर्मा और संचालक दशंबरसिंह के खिलाफ जातिसूचक शब्दों से अपमान और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। इस घटना के पीछे का कारण बताया गया है कि छात्रा ने परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल में गई थी, लेकिन फीस न जमा करने के कारण उसे शिक्षकों ने अपमानित किया और कक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। इससे वह मानसिक तनाव में आ गई और खेत में जाकर कीटनाशक खा लिया।

यह मामला अभी जांच के अधीन है, और पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। इस घटना में हुई छात्रा की स्थिति गंभीर है, लेकिन वह अभी स्थिर है। यह घटना उस समय की हुई जब छात्रा परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और फीस न देने के कारण हुई प्रताड़ना का मामला है।

