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स्कूल जा रही नाबालिग को गाड़ी में खींचा, कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया; गांववालों ने आरोपियों की गाड़ी फूंकी

Apr 24, 2026 01:47 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। लड़की अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार दो लोगों ने उसे खींचकर उसे अंदर बैठा लिया और अज्ञात जगह पर ले गए। आरोपियों ने रास्ते में एक और आदमी को बिठा लिया। वहां ले जाकर तीनों ने लड़की से गैंगरेप किया।

स्कूल जा रही नाबालिग को गाड़ी में खींचा, कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया; गांववालों ने आरोपियों की गाड़ी फूंकी

राजस्थान में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। लड़की अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार दो लोगों ने उसे खींचकर उसे अंदर बैठा लिया और अज्ञात जगह पर ले गए। आरोपियों ने रास्ते में एक और आदमी को बिठा लिया। वहां ले जाकर तीनों ने लड़की से गैंगरेप किया।

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 साल नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आने के बाद हडकंप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने दो नामजद लोगों सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी घटना को अंजाम देकर वापस पीड़िता को छोड़ने आए तो भीड़ को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। सूचना पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जली हुई गाड़ी को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

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जबरन गाड़ी में खींच लिया

एफआईआर में पीड़िता के भाई ने बताया है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। उसकी 15 साल की बहन कक्षा 11 की छात्रा है। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती है। गुरुवार को वह सुबह 8 बजे पैदल स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी आई और उसकी बहन को जबरन गाड़ी में खींच लिया। उसमें दो लड़के थे। उन्होंने गाड़ी में उसकी बहन के हाथ बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी। दोनों ने रास्ते में एक और लड़के को ओर गाड़ी में बिठाया। उसके बाद उसकी बहन को अज्ञात स्थान पर एक कमरे में ले गए। वहां पर तीनों ने बारी-बारी से उसकी नाबालिग बहन के साथ रेप किया।

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फोटो और वीडियो भी बनाई

तीनों आरोपियोंने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना ली। आरोपियों ने धमकी दी कि किसी को कुछ कहा तो तेरे भाई को जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद उन्होंने पीड़िता को दुबारा गाड़ी में बैठाया और आंखों पर पट्टी बांधकर करीब एक बजे जहां से उठाया था, वहीं पर कुछ दूर छोड़कर भाग गए। इसकी सूचना वहां कुछ लोगों ने पीड़िता के भाई को दी। वह बहन को घर लाया तब उसने सारी घटना के बारे में बताया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच के जुट गई है।

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पुलिस ने जली हुई गाड़ी को कब्जे में लिया

डीएसपी मनीषा मीणा ने बताया कि रेणी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने मामला दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बहन स्कूल जा रही थी। तभी बीच रास्ते से उसकी बहन का गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने अपहरण कर गैंगरेप किया। शुक्रवार दोपहर को पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज करवा दिए हैं। पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों की गाड़ी को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जली हुई गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने लाया है।

रिपोर्टः हंसराज

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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