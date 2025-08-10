प्रेम जाल में फंसाकर रेप, गर्भवती हुई तो धर्म परिवर्तन की कोशिश, 15 लाख के लिए निकाह करना चाहता था अरमान

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर यौन शोषण करने, गर्भवती करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि अरमान नामक युवक, पहले एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर यौन शोषण किया। गर्भवती हो जाने पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है। पीड़िता की शकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला पीड़िता के अनुसार, वह 2022 में अरमान के प्रेम जाल में फंस गई थी। इस दौरान अरमान ने यौन शोषण किया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता ने आगे बताया कि जेल में रहते हुए अरमान ने अपनी मां के जरिए शादी का झांसा दिया और धमकी देकर बयान बदलवाए, जिससे वह रिहा हो गया।

जेल से बाहर आने के बाद अरमान ने नशा देकर फिर से यौन शोषण किया और उसकी तस्वीरें खींच लीं। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। इसके बाद वह तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने FIR में बताया है कि 8 अगस्त को आरोपी अरमान जबरन उसे अपने घर ले गया, जहां उसने और उसकी मां ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। और निकाह करने को कहा।

निकाह के बदले मिलेंगे 15 लाख पीड़िता ने कहा कि अरमान बार-बार निकाह के लिए दबाव डाल रहा था। और कहता था कि निकाह हो जाने पर उसकी संस्था की ओर से 15 लाख मिलेंगे। इसके बाद वह तस्वीर डिलीट कर देगा, और उसे कहीं भी जाने देगा। पीड़िता ने आगे कहा कि अरमान की मां आयशा किसी स्कूल की संस्था प्रधान है। उसने आरोप लगाया कि मुंह में बीफ ठूंस दिया और निकाह के लिए मौलाना बुलाने लगा। इसके बाद वह वहां से भागकर घर पहुंची।