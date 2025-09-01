राजस्थान: नाबालिग लड़कों ने 16 साल की लड़की का किया गैंगरेप, शराब पीकर प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल

स्कूल से लौट रही लड़की को दो नाबालिग लड़कों ने किडनैप कर लिया और एक मकान में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाली और उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए।

राजस्थान के बांसवाड़ा से 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल से लौट रही लड़की को दो नाबालिग लड़कों ने किडनैप कर लिया और एक मकान में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाली और उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक घटना 20 अगस्त की है। लड़की स्कूल से लौटने के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर दो लड़के आए और उसे घर छोड़ने की बात कहने लगे। इन लड़कों में एक लड़का को लड़की जानती थी, वह पहले साथ-साथ पढ़ते थे। घर छोड़ने की बात पर लड़की ने मना कर दिया तो लड़कों ने उसे जबरन उठा लिया और एक मकान में लेकर चले गए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कों ने शराब पीकर लड़की से मारपीट की और फिर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसा दी। अस्त-पस्त हालत में लड़की को सड़क पर फेंककर दोनों फरार हो गए। सुध-बुध खो चुकी नाबालिग लड़की को लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल में पहुंचाया। एमबी हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी हुई। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।