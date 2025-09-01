Minor boys gangraped a 16-year-old girl in Banswara, inserted a bottle in her private part राजस्थान: नाबालिग लड़कों ने 16 साल की लड़की का किया गैंगरेप, शराब पीकर प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Minor boys gangraped a 16-year-old girl in Banswara, inserted a bottle in her private part

राजस्थान: नाबालिग लड़कों ने 16 साल की लड़की का किया गैंगरेप, शराब पीकर प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल

स्कूल से लौट रही लड़की को दो नाबालिग लड़कों ने किडनैप कर लिया और एक मकान में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाली और उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ाMon, 1 Sep 2025 05:30 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान: नाबालिग लड़कों ने 16 साल की लड़की का किया गैंगरेप, शराब पीकर प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल

राजस्थान के बांसवाड़ा से 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल से लौट रही लड़की को दो नाबालिग लड़कों ने किडनैप कर लिया और एक मकान में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल डाली और उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक घटना 20 अगस्त की है। लड़की स्कूल से लौटने के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर दो लड़के आए और उसे घर छोड़ने की बात कहने लगे। इन लड़कों में एक लड़का को लड़की जानती थी, वह पहले साथ-साथ पढ़ते थे। घर छोड़ने की बात पर लड़की ने मना कर दिया तो लड़कों ने उसे जबरन उठा लिया और एक मकान में लेकर चले गए।

ये भी पढ़ें:झारखंड में 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर, 23 लाख के थे इनामी, गोला-बारूद भी बरामद
ये भी पढ़ें:शिवपुरी में 3 युवकों की डूबने से मौत, तैरना सीखने गए थे, बचाने में 1 की गई जान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कों ने शराब पीकर लड़की से मारपीट की और फिर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसा दी। अस्त-पस्त हालत में लड़की को सड़क पर फेंककर दोनों फरार हो गए। सुध-बुध खो चुकी नाबालिग लड़की को लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल में पहुंचाया। एमबी हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी हुई। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने बताया कि बच्ची जिस हालत में आई थी और अबकी हालत में सुधार है। उन्होंने बताया कि उसकी हालत तब ठीक नहीं थी। आते ही उसका ऑपरेशन किया गया। अब हालत में सुधार है, फिलहाल उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी नाबालिग लड़के को डिटेन कर लिया है।

ये भी पढ़ें:मौलाना गांव का नाम लिखने में मेरा पेन अटकता था, अपने बयान पर क्या बोले CM यादव?
ये भी पढ़ें:देहरादून में घर में निकला 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पकड़ने में छूट गए पसीने- VIDEO
ये भी पढ़ें:बिलासपुर के मंदिर में खून से लथपथ मिली पुजारी की लाश, हत्या से मचा हड़कंप