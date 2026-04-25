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भारत आ रहे जहाज को ईरानी गार्ड्स ने फायरिंग कर किया जब्त, राजस्थान का युवक फंसा; परिवार ने लगाई गुहार

Apr 25, 2026 03:10 pm ISTSourabh Jain पीटीआई
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इस जहाज पर भारत, फिलीपींस, यूक्रेन और श्रीलंका के क्रू सदस्य सवार हैं। संजय महार के परिवार ने बताया कि उनका बेटा लगभग 15 सालों से मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है, और लगभग 20 दिन पहले सऊदी अरब में अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकला था।

भारत आ रहे जहाज को ईरानी गार्ड्स ने फायरिंग कर किया जब्त, राजस्थान का युवक फंसा; परिवार ने लगाई गुहार

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारत आ रहे एक कंटेनर जहाज को जब्त कर लिया है। जहाज के क्रू मेंबर्स में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का एक मर्चेंट नेवी अधिकारी भी शामिल है। यह जानकारी शुक्रवार को उसके परिवार ने दी। उन्होंने बताया कि लाइबेरियाई झंडे के तहत चल रहे 'एपामिनोंडेस' नाम के इस जहाज को भारत की ओर जाते समय रोका गया था।

जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य सवार हैं, जिनमें श्रीगंगानगर के सद्भावना नगर के रहने वाले संजय महार (38) भी शामिल हैं, जो कि इस जहाज पर वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि वे सकुशल हैं और इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने परिवार से बात करते हुए दी। संजय महार ने बताया कि क्रू सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने घटना के दौरान के तनावपूर्ण पलों के बारे में भी बताया।

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पिता से बातचीत में बताया पूरा वाकिया

अपने पिता ओम प्रकाश महार से हुई बात में संजय ने कहा, 'जब उनका जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, तब ईरान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जिसके बाद सभी क्रू सदस्य तुरंत जहाज के अंदर एक सुरक्षित जगह पर चले गए।' संजय ने बताया कि लाइबेरियाई झंडे के तहत चल रहा यह जहाज पिछले तीन-चार दिनों से जलडमरूमध्य के पास गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर आगे बढ़ने की मंजूरी का इंतजार कर रहा था।' संजय ने बताया, 'जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, गोलीबारी शुरू हो गई।'

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परिवार को मीडिया से मिली जानकारी, फिर आया बेटे का फोन

उधर इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए संजय के पिता ने बताया कि परिवार को इस घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों से पता चला, लेकिन बाद में उन्हें अपने बेटे से सुरक्षा का आश्वासन मिला। उन्होंने कहा, 'संजय ने हमें बताया कि वह सुरक्षित है, लेकिन हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है और हम सरकार से अपील करते हैं कि जहाज पर सवार सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।'

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परिवार ने विधायक से की बात, मांगी सरकार से मदद

उधर संजय के भाई सुभाष महार ने बताया कि परिवार ने स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी से संपर्क किया है और अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, 'हमने विधायक को इस बारे जानकारी दे दी है, और उनसे अनुरोध किया है कि इस मामले को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया जाए। हमें उम्मीद है कि सरकार हस्तक्षेप करेगी और सभी को सुरक्षित वापस लाएगी।'

खबरों के अनुसार, इस जहाज पर भारत, फिलीपींस, यूक्रेन और श्रीलंका के क्रू सदस्य सवार हैं। संजय महार के परिवार ने बताया कि उनका बेटा लगभग 15 सालों से मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है, और लगभग 20 दिन पहले सऊदी अरब में अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकला था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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