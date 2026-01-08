राजस्थान में MBBS छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी, 2 दिन पहले घर से आया था; क्या वजह?

संक्षेप: मृतक छात्र की पहचान संदीप गुर्जर (22) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कोटपूतली का निवासी था। आज दोपहर में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम करवाए जाने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया, जिसे अंतिम संस्कार के लिए कोटपूतली ले जाया गया है।

राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के सेकंड ईयर के एक छात्र ने अपने छात्रावास में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान संदीप गुर्जर (22) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कोटपूतली का निवासी था। आज दोपहर में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम करवाए जाने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया, जिसे अंतिम संस्कार के लिए कोटपूतली ले जाया गया है। मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है।

2 दिन पहले घर से आया था जानकारी में सामने आया है कि संदीप गुर्जर कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर अपने शहर कोटपूतली गया था और वहां से एक-दो दिन पहले ही कॉलेज लौटा था। उसके साथ एक अन्य छात्र भी रहता था, जो उस समय अपने गांव गया था। यह साथी कल शाम को लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि संदीप गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए उसने अपना सामान पास के एक अन्य छात्र के कमरे में रखा और खाना खाने चला गया।