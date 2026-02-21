अलवर के भिवाड़ी में कबाड़ गोदाम में आग से हड़कंप, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में हाल ही में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद एक बार फिर शहर में आग लगने की एक और बड़ी घटना सामने आई है। इस बार आग भिवाड़ी के चैंपियन चौक के पास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में लगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी और कोहराम मच गया।

दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि सुबह करीब सवा 5 बजे कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली। इस पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं।

ज्वलंतशील पदार्थ और प्लास्टिक का माल होने से फैली आग दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि आग भिवाड़ी में सीएसआई कंपनी के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी थी। गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक, लोहे और अन्य ज्वलनशील कबाड़ सामग्री भरी हुई थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और उसे नियंत्रित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण लगातार पानी की बौछार करनी पड़ी। आग की लपटें दूर तक फैल जाने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बावजूद दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे रहे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाएगा।

आसपास के इलाके को खाली कराया आग की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह अचानक तेज धुआं उठता देख वे घरों से बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य कारण से। एक सप्ताह में लगातार दूसरी बड़ी आग की घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और यदि लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जाएंगे।