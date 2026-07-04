रात भर छत पर बैठे रहे, सुबह बोल दिया धावा; GST अफसर के घर नकाबपोश डकैतों का कहर
राजस्थान में डकैती की सनसनीखेज घटना सामने आई है। नकाबपोश डकैतों ने हथियार के बल पर जीएसटी अफसर के परिवार को डेढ़ घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान डकैतों ने पूरे घर की तलाशी ली और 15 तोला सोना और नकदी लेकर फरार हो गए। डकैतों ने रात भर छत पर डेरा डाला और सुबह होते ही धावा बोल दिया।
राजस्थान के अलवर सदर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह डकैती की घटना ने पूरे शहर को दहला दिया। शालीमार नगर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर तीन हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाश रातभर मकान की छत पर छिपे बैठे रहे और सुबह करीब छह बजे परिवार के जागते ही कट्टे लेकर घर में घुस गए। इसके बाद करीब डेढ़ घंटे तक पूरे परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की। जान से मारने और महिला के साथ रेप करने की धमकी देकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए।
हाथ और मुंह बांध दिए
बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश देर शाम ही किसी तरह मकान की छत पर पहुंच गए थे। पूरी रात छत पर बैठकर सही समय का इंतजार किया। सुबह जैसे ही परिवार ने छत का गेट खोला, बदमाश हथियार लहराते हुए नीचे उतर आए। उन्होंने सबसे पहले ओमप्रकाश, उनकी पत्नी और बच्चों को कट्टे की नोक पर कब्जे में लिया। परिवार के चार सदस्यों के हाथ और मुंह बांध दिए गए ताकि कोई शोर न मचा सके। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की और पूरे घर में बेखौफ होकर लूटपाट शुरू कर दी।
महिला को रेप की धमकी दी
बदमाशों ने महिला से पहने हुए सभी सोने के आभूषण उतरवा लिए। इसके बाद अलमारी खुलवाकर उसमें रखे करीब 15 तोला सोने के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान अपने कब्जे में कर लिया। वारदात के दौरान बदमाश लगातार धमकाते रहे कि यदि पुलिस को सूचना दी गई तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसी दौरान महिला को रेप की धमकी देकर भी भय का माहौल बनाया गया।
भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी, एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।
लोगों में दहशत फैला
एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बदमाशों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। शहर के पॉश इलाके में हुई इस हाई-प्रोफाइल डकैती ने लोगों में दहशत फैला दी है।
रिपोर्ट: हंसराज
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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