शादी समारोह में हंसी-मजाक को लेकर हुआ झगड़ा, खूनी हुआ माहौल; कई लोग घायल

संक्षेप: राजस्थान में अलवर जिले में शादी के दौरान हिंसा हो गई। यहां के तिजारा थाना क्षेत्र में कागजी मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान हंसी मजाक को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा होने से कई लोग घायल हो गये।

राजस्थान में अलवर जिले में शादी के दौरान हिंसा हो गई। यहां के तिजारा थाना क्षेत्र में कागजी मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान हंसी मजाक को लेकर दो पक्षों में झगड़ा होने से कई लोग घायल हो गये। ये भातियों से हुआ मामूली विवाद था, लेकिन खूनी संघर्ष में बदल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कागजी मोहल्ले में एक परिवार में बीती रात शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हंसी-मजाक को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गयी, जो बाद में गंभीर झगड़े में बदल गयी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨