राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत
रावतसर के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने बताया- सुबह लगभग सात बजे बरमसर गांव के पास यात्री बस एक अन्य वाहन से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि 5 लोगों की मौत हो गई।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मंगलवार सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रावतसर के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने बताया- सुबह लगभग सात बजे बरमसर गांव के पास यात्री बस एक अन्य वाहन से टकरा गई। यह बस गंगानगर से जयपुर आ रही थी और सामने से आ रहे एक भारी वाहन से टकरा गई।
उन्होंने बताया कि हादसे में बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को हनुमानगढ़ रैफर किया गया है। वहीं 4-5 लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और मृतकों की पहचान की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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