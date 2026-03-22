जयपुर में हरियाणा रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 3 की मौत, 1 घायल
एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हो गया है।स्टेशन हाउस ऑफिसर हीरालाल सैनी ने बताया कि हादसा शनिवार देर रात चंदवाजी पुलिस स्टेशन इलाके के ताला मोड़ पर लबाना पुलिया के पास हुआ।
जयपुर-दिल्ली हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। एक्सीडेंट में तीन दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर हीरालाल सैनी ने बताया कि हादसा शनिवार देर रात चंदवाजी पुलिस स्टेशन इलाके के ताला मोड़ पर लबाना पुलिया के पास हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बस तेज रफ्तार में थी।
मृतकों की पहचान, एक नाबालिग भी शामिल
टक्कर लगने से चारों सड़क पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मुस्तकीम शाह 22 साल, अब्दुल मलिक 18 साल, और साहिल 17 साल के रूप में हुई है, ये सभी ताला गांव के रहने वाले थे।
हरियाणा रोडवेज ने मारी टक्कर, 3 की मौत
पुलिस ने बताया, रात करीब आठ बजे चारों दोस्त एक साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। ताला मोड़ पर लवाना पुलिया के पास हरियाणा रोडवेज की बस से बाइक कीटक्कर हुई और चारों दोस्त हादसे का शिकार हो गए। तीन दोस्तों की मौत हो गई। घायल सरफराज का अस्पताल में इलाज किया गया और फिर उसे छुट्टी दे दी गई।
पुलिस ने बताया कि बस और मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया गया है। जांच की जा रही है कि हादसे की क्या वजह थी?
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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