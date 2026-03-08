जयपुर में भयानक हादसा; डीजे पर नाच रहे लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा, 19 जख्मी
जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार देर रात मायरा ले जाते समय डीजे पर नाच रहे लोगों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 19 लोग घायल हो गएए जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं।
जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां डीजे पर नाच रहे लोगों के एक समूह को बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 19 लोग घायल हो गए जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। घायलों को तुरंत बस्सी के उप जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
मायरा लेकर डीजे पर नाचते-गाते जा रहे थे लोग
पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात बस्सी इलाके में दामोदरपुरा एनटीपीसी के पास स्थित मालियों की ढाणी में हुई। लोग मायरा लेकर डीजे पर नाचते-गाते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी एक बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
घायलों में अधिकांश महिलाएं
पुलिस ने बताया कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से बस्सी के उप जिला अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल लोगों को सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घायलों में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं।
शकुन ग्रुप के प्रबंध निदेशक का सड़क हादसे में निधन
राजस्थान के अलवर जिले में रविवार शाम एक एक्सप्रेस-वे पर हुई सड़क दुर्घटना में जयपुर के शकुन ग्रुप के प्रबंध निदेशक वल्लभ माहेश्वरी (62) की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि वल्लभ माहेश्वरी जयपुर से मथुरा जा रहे थे। रैणी थानाक्षेत्र में माहेश्वरी की कार अनियंत्रित होकर बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिया की दीवार से टकरा गईए जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
चालक को हल्की चोटें
पुलिस ने बताया कि राहगीरों और पुलिसकर्मियों ने वल्लभ माहेश्वरी और उनके चालक को बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद माहेश्वरी को अलवर के दूसरे अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और चालक को हल्की चोटें आईं।
अशोक गहलोत ने जताया शोक
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि उद्योगपति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें।
