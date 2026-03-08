Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जयपुर में भयानक हादसा; डीजे पर नाच रहे लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा, 19 जख्मी

Mar 08, 2026 11:14 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार देर रात मायरा ले जाते समय डीजे पर नाच रहे लोगों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 19 लोग घायल हो गएए जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं।

जयपुर में भयानक हादसा; डीजे पर नाच रहे लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा, 19 जख्मी

जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां डीजे पर नाच रहे लोगों के एक समूह को बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 19 लोग घायल हो गए जिनमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। घायलों को तुरंत बस्सी के उप जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

मायरा लेकर डीजे पर नाचते-गाते जा रहे थे लोग

पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात बस्सी इलाके में दामोदरपुरा एनटीपीसी के पास स्थित मालियों की ढाणी में हुई। लोग मायरा लेकर डीजे पर नाचते-गाते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी एक बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

घायलों में अधिकांश महिलाएं

पुलिस ने बताया कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से बस्सी के उप जिला अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल लोगों को सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घायलों में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं।

शकुन ग्रुप के प्रबंध निदेशक का सड़क हादसे में निधन

राजस्थान के अलवर जिले में रविवार शाम एक एक्सप्रेस-वे पर हुई सड़क दुर्घटना में जयपुर के शकुन ग्रुप के प्रबंध निदेशक वल्लभ माहेश्वरी (62) की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि वल्लभ माहेश्वरी जयपुर से मथुरा जा रहे थे। रैणी थानाक्षेत्र में माहेश्वरी की कार अनियंत्रित होकर बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिया की दीवार से टकरा गईए जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

चालक को हल्की चोटें

पुलिस ने बताया कि राहगीरों और पुलिसकर्मियों ने वल्लभ माहेश्वरी और उनके चालक को बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद माहेश्वरी को अलवर के दूसरे अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और चालक को हल्की चोटें आईं।

अशोक गहलोत ने जताया शोक

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि उद्योगपति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें।

ये भी पढ़ें:मार्च में ही टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड? जानें अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम
ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा ला रहे थे मवेशी; नूंह पुलिस ने पकड़ा गिरोह, 7 गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:राजस्थान में जमीन बेचने के लिए लेनी होगी सरकार की मंजूरी, विधानसभा में बिल पास
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।