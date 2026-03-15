मुसलमानों को दुश्मन दिखाने से 43 टुकड़ों में बंट जाएगा देश- मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
जयपुर के कानोड़िया कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश और मुस्लिमों को दुश्मन के तौर पर पेश करना देश की अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक बार फिर तीखा बयान दिया है। जयपुर के कानोड़िया कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश और मुस्लिमों को दुश्मन के तौर पर पेश करना देश की अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अय्यर ने तर्क दिया कि अगर इस आधार पर राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश की गई, तो भारत कम से कम 43 अलग-अलग देशों में विभाजित हो सकता है।
अय्यर ने भारत की जनसांख्यिकीय संरचना पर जोर देते हुए कहा कि यहां हिंदू बहुमत में हैं, लेकिन लगभग 20 करोड़ मुस्लिम आबादी इसे दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक वाला देश बनाती है। इसके अलावा, करीब 5 करोड़ लोग अन्य धर्मों के हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और यह दावा करना कि हम एक हजार साल तक गुलाम रहे, केवल नफरत फैलाने का जरिया है। उन्होंने फिल्म अभिनेताओं शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें अक्सर पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है, जबकि उनके परिवारों ने विभाजन के समय भारत में रहने का विकल्प चुना था।
पाकिस्तान के साथ बात करने का सुझाव
भारत-पाकिस्तान संबंधों के मुद्दे पर अय्यर ने तर्क दिया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं संवाद को न केवल संभव बल्कि अनिवार्य बनाती हैं। उन्होंने कहा, मेरे अनुभव के अनुसार, मैं कह सकता हूं कि किसी हिंदू या भारतीय के लिए किसी पाकिस्तानी से बात करना सबसे आसान है क्योंकि भाषा एक है, सोच एक है और संस्कृति भी काफी हद तक एक जैसी है। हम एक-दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। हो सकता है उनके कबाब हमारे कबाब से बेहतर हों। लेकिन हम निश्चित रूप से दोस्ताना प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
अय्यर ने अमेरिका, इजराइल और रूस के साथ भारत की विदेश नीति के गठबंधनों पर सवाल उठाए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीधे संवाद करने में सरकार की अनिच्छा की आलोचना की। उन्होंने कहा, हम अमेरिकियों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध क्यों बना रहे हैं? हम अचानक इज़राइल के इतने करीबी सहयोगी क्यों बन गए हैं? हम रूस पर इतनी अधिक निर्भर क्यों हैं? यदि विभाजन की त्रासदी न हुई होती, तो उस देश के नागरिक इस देश के नागरिक होते, और हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक होते। फिर भी, आप उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। यदि आपमें सचमुच हिम्मत है, तो बैठिए और उनसे आमने-सामने बात कीजिए। आपमें वह विशेष साहस क्यों नहीं है, सीधे संवाद करने का साहस क्यों नहीं है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-पाकिस्तान वार्ता, चाहे वह लंबी और विवादों से भरी ही क्यों न हो, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सरकार में उनसे लगातार बातचीत करने का साहस नहीं है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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