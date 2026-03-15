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मुसलमानों को दुश्मन दिखाने से 43 टुकड़ों में बंट जाएगा देश- मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान

Mar 15, 2026 03:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, एएनआई
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 जयपुर के कानोड़िया कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश और मुस्लिमों को दुश्मन के तौर पर पेश करना देश की अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

मुसलमानों को दुश्मन दिखाने से 43 टुकड़ों में बंट जाएगा देश- मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक बार फिर तीखा बयान दिया है। जयपुर के कानोड़िया कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश और मुस्लिमों को दुश्मन के तौर पर पेश करना देश की अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अय्यर ने तर्क दिया कि अगर इस आधार पर राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश की गई, तो भारत कम से कम 43 अलग-अलग देशों में विभाजित हो सकता है।

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अय्यर ने भारत की जनसांख्यिकीय संरचना पर जोर देते हुए कहा कि यहां हिंदू बहुमत में हैं, लेकिन लगभग 20 करोड़ मुस्लिम आबादी इसे दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक वाला देश बनाती है। इसके अलावा, करीब 5 करोड़ लोग अन्य धर्मों के हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और यह दावा करना कि हम एक हजार साल तक गुलाम रहे, केवल नफरत फैलाने का जरिया है। उन्होंने फिल्म अभिनेताओं शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें अक्सर पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है, जबकि उनके परिवारों ने विभाजन के समय भारत में रहने का विकल्प चुना था।

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पाकिस्तान के साथ बात करने का सुझाव

भारत-पाकिस्तान संबंधों के मुद्दे पर अय्यर ने तर्क दिया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं संवाद को न केवल संभव बल्कि अनिवार्य बनाती हैं। उन्होंने कहा, मेरे अनुभव के अनुसार, मैं कह सकता हूं कि किसी हिंदू या भारतीय के लिए किसी पाकिस्तानी से बात करना सबसे आसान है क्योंकि भाषा एक है, सोच एक है और संस्कृति भी काफी हद तक एक जैसी है। हम एक-दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। हो सकता है उनके कबाब हमारे कबाब से बेहतर हों। लेकिन हम निश्चित रूप से दोस्ताना प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

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अय्यर ने अमेरिका, इजराइल और रूस के साथ भारत की विदेश नीति के गठबंधनों पर सवाल उठाए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीधे संवाद करने में सरकार की अनिच्छा की आलोचना की। उन्होंने कहा, हम अमेरिकियों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध क्यों बना रहे हैं? हम अचानक इज़राइल के इतने करीबी सहयोगी क्यों बन गए हैं? हम रूस पर इतनी अधिक निर्भर क्यों हैं? यदि विभाजन की त्रासदी न हुई होती, तो उस देश के नागरिक इस देश के नागरिक होते, और हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक होते। फिर भी, आप उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। यदि आपमें सचमुच हिम्मत है, तो बैठिए और उनसे आमने-सामने बात कीजिए। आपमें वह विशेष साहस क्यों नहीं है, सीधे संवाद करने का साहस क्यों नहीं है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-पाकिस्तान वार्ता, चाहे वह लंबी और विवादों से भरी ही क्यों न हो, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सरकार में उनसे लगातार बातचीत करने का साहस नहीं है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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