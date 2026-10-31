अब मैडम नहीं सर बोलेंगे छात्र; कोटा में लिंग परिवर्तन करा शिक्षिका मंदोदरी बनीं रुद्र
राजस्थान के कोटा जिले में एक फिजिकल एजुकेशन की शिक्षिका ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया है। वह महिला शिक्षिका अब पुरुष शिक्षिका बन गई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजस्थान के कोटा जिले में सरकारी स्कूल की एक शारीरिक शिक्षिका ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर और राजस्थान सरकार ने नियमों के तहत उनके सेवा रिकॉर्ड में नाम और लिंग बदलने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। बचपन से खेलों में रुचि रखने वाले रुद्र साल 2019 से सरकारी नौकरी में हैं। वे हमेशा लड़कों जैसे लुक में रहना पसंद करते थे। इस कानूनी प्रक्रिया के बाद अब स्कूल के बच्चे उन्हें मैडम के बजाय सर कहेंगे।
रुद्र जाट के नाम से मिली नई पहचान
लिंग परिवर्तन करा लेने के बाद महिला शिक्षिका को नए नाम के साथ पहचान देने का आदेश शिक्षा निदेशालय बिकानेर की ओर से जारी किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया के बाद लिंग परिवर्तन की अनुमति मिली थी। इसके बाद महिला शिक्षिका मंदोदरी चैधरी को अब रुद्र जाट के नाम से पहचाना जाएगा। वर्तमान में रुद्र जाट की कोटा के नांता ईलाके में बने गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल में फिजिकल टीचर के पद पर पोस्टिंग है।
सरकार की ओर से दी गई अनुमति
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि मंदोदरी चौधरी ने अपना लिंग परिवर्तन करवाया था। उनके आवेदन पर विचार करने के बाद ये आदेश निकाले गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अब मंदोदरी को रुद्र जाट के नाम से पहचाना जाए। इसके लिए विधिवत रूप से सरकारी अनुमति भी प्रदान की गई है। ये अनुमति राजस्थान सेवा नियम 1991 के नियम 8ए के अंतर्गत राजकीय निर्णय संख्या 5 में लिखित प्रावधान के अनुसार ही दी गई है।
मैडम की जगह सर बुलाएंगे स्टूडेंट
ऐसे में अब स्कूल के विद्यार्थी भी मंदोदरी को मैडम की जगह सर बोलकर ही संबोधित करेगें। दूसरी तरफ वरिष्ठ शासन उप सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 व 2020 के प्रावधानों के अनुसार लिंग बदलने की विधि प्रोसेस पूरी करने की शर्त पर सेवा अभिलेखों में लिंग को महिला से पुरुष में बदलने की अनुमति प्रदान कर दी है।
कोटा शिक्षा विभाग में पहला केस
वहीं कोटा शिक्षा विभाग के सीबीईओ महिला अधिकारी नवीन अरोड़ा ने बताया कि कोटा शिक्षा विभाग में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मंदोदरी चौधरी से रुद्र जाट बने फिजिकल शिक्षक का जन्म 25 फरवरी 1997 में हुआ था। उन्हें बचपन से खेलो में काफी रुची थी इसलिए उन्होनें शारिरिक शिक्षक की पढ़ाई की।
पहले से ही लड़कों की तरह रहना करती थी पसंद
रुद्र साल 2019 से ही सरकारी नौकरी में है। रुद्र को पहचानने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें लड़कों जैसे लुक में रहना काफी पसंद था। कई बार उन्हें लड़का ही समझा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं पता था वो सही में ही अपना लिंग परिवर्तन करवाकर लड़का बन जाएगी।
रिपोर्ट- योगेन्द्र महावर
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