राजस्थान में ट्रेन से गिरा आदमी पाकिस्तानी निकला, जेब में यूरोपियन करेंसी; पुलिस को क्या शक

राजस्थान के कोटा-सवाई माधोपुर रेलखंड पर ट्रेन से गिरे व्यक्ति की पहचान हो गई है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा व्यक्ति पाकिस्तानी निकला। तलाशी में उसके जेब से यूरोपियन करेंसी और कई जगहों के ट्रेन टिकट मिले हैं। पुलिस को शक है कि वह पाकिस्तानी एजेंट या घुसपैठिया हो सकता है।

राजस्थान के कोटा-सवाई माधोपुर रेलखंड पर ट्रेन से गिरा व्यक्ति पाकिस्तानी निकला। जब वह इलाज कराने पहुंचा तो अस्पताल प्रशासन को उकी भाषा और बोलचाल पर शक हुआ था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और उसकी पहचान की गई। पुलिस को घायल मरीज ने अपना नाम इरफान बताया है। वह पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत का निवासी बताया जा रहा है। वह अलमसा गांव में रहता है। व्यक्ति की पहचान होने के बाद पुलिस ने उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी है। फिलहाल पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। उससे खुफिया एजेंसी पूछताछ करेगी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा का कहना है कि इरफान की तलाशी लेने के दौरान उसकी जेब से यूरोपियन करेंसी 1920 यूरो मिले हैं। इसके साथ ही भारतीय मुद्रा करीब 46 हजार रुपए मिली है। दोनों को मिलाकर उसके पास ढाई लाख रुपए के आसपास थे। पूछताछ में सामने आया है कि पाकिस्तानी नागरिक जनरल कोच में ही सफर कर रहा था।

वहीं, इस मामले को खुफिया एजेंट या घुसपैठ से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उसके पास कई ट्रेनों के टिकट भी मिले हैं, जिसमें सवाई माधोपुर से मुंबई का और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सवाई माधोपुर तक के भी टिकट हैं। इनकी जांच करवाई जा रही है।

पुलिस ने जताया घुसपैठ का शक पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी नागरिक पूरी तरह से संदिग्ध है। वह घुसपैठिया है या फिर पाकिस्तानी एजेंट, इसकी भी जांच चल रही है। इसके साथ ही उसके पाकिस्तान से जुड़ने के सबूत व दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। उसके बाद ही इसमें प्रकरण दर्ज होगा। फिलहाल वह ये नहीं बता रहा है कि भारत के रास्ते अंदर दाखिल हुआ है या फिर किसी के माध्यम से उसको भेजा गया है।

उसके भारत में आने के बाद पासपोर्ट या वीजा सहित अन्य दस्तावेज गिर गए हैं या अवैध घुसा था, यह भी जांच जारी है। पूछताछ में भी वह अलग-अलग तरह की बातें बता रहा है। इससे उस पर ओर शक गहराता जा रहा है। उसने यह भी बताया है कि वह रेस्टोरेंट खोलने के लिए भारत में आया था, ताकि अच्छा बिजनेस यहां पर सेटअप कर सके।