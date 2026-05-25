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राजस्थान में ससुराल जाकर पति ने पत्नी का काट दिया गला, फिर की आत्महत्या की कोशिश

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बालोतरा
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Rajasthan Crime News: राजस्थान के बालोतरा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मायके पहुंचकर कथित तौर पर उसका गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की।

राजस्थान में ससुराल जाकर पति ने पत्नी का काट दिया गला, फिर की आत्महत्या की कोशिश

Rajasthan Crime News: राजस्थान के बालोतरा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मायके पहुंचकर कथित तौर पर उसका गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मृतका की पहचान 30 वर्षीय कांता के रूप में हुई है। वह गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने 14 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटे के साथ मायके आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक शनिवार को उसका पति 32 वर्षीय नितेश कुमार भी ससुराल पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने कांता को बात करने के बहाने घर के पास एक गली में बुलाया।

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आरोप है कि गली में पहुंचते ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान नितेश ने चाकू निकालकर कांता का गला काट दिया। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि कांता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद नितेश ने खुद पर भी चाकू से कई वार कर लिए।

घटना के बाद खून से लथपथ हालत में नितेश गांव के चौक तक पहुंचा और एक दुकान के सामने बैठ गया। उसके हाथ में चाकू देखकर स्थानीय लोग घबरा गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल नितेश को अस्पताल पहुंचाया। बाद में हालत बिगड़ने पर उसे जोधपुर के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में मामला पति-पत्नी के बीच विवाद का लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बहस इतनी बढ़ गई कि नितेश ने गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि विवाद की असली वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बच्चों की हालत भी बेहद खराब बताई जा रही है। इलाके के लोग इस वारदात से स्तब्ध हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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