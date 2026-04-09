Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाइक सवार ने सरेआम महिला के टॉप को खींचा, राजस्थान कांग्रेस ने शेयर किया VIDEO

Apr 09, 2026 07:26 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार दो युवक सड़क पर दूसरी बाइक के साथ-साथ चल रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा युवक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। वह बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेखौफ महिला के टॉप को पीछे से खींचता और उठाता दिख रहा है।

बाइक सवार ने सरेआम महिला के टॉप को खींचा, राजस्थान कांग्रेस ने शेयर किया VIDEO

कांग्रेस ने एकबार फिर राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान कांग्रेस के एक्स हैंडल से दो ऐसे वीडियो शेयर किए गए हैं जिन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा को एकबार गर्म कर दिया है। एक वीडियो में युवक महिला से सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है तो दूसरे वीडियो में कुछ बदमाश मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं।

राजस्थान कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा 'ये शर्मनाक तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां सड़क पर सरेआम बहन-बेटियों को छेड़ा जा रहा है, और बदमाश आम लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि भाजपा की 'पर्ची_सरकार' में कानून का डर खत्म हो चुका है। बीजेपी के कुशासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और सरकार तमाशबीन बनी हुई है।'

ये भी पढ़ें:राजस्थान में फार्महाउस से चल रहा था IPL सट्टा रैकेट, पुलिस की रेड में 6 दबोचे

पहला वीडियो

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार दो युवक सड़क पर दूसरी बाइक के साथ-साथ चल रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा युवक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। वह बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेखौफ महिला के टॉप को पीछे से खींचता और उठाता दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:होटल में सरकारी मीटिंग पर ब्रेक! राजस्थान में कार्यक्रमों की नई पॉलिसी लागू

इस दौरान महिला भी युवक का विरोध करती नजर आ रही है। इस दौरान युवक बाइक पर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि, यह घटना राजस्थान के किस जिले या किस सड़क की है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

दूसरा वीडियो

कांग्रेस ने एक अन्य वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें बदमाश एक शख्स के साथ मारपीट करते और दहशत फैलाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान अब अपराधियों के लिए सुरक्षित बनता जा रहा है, जहां न तो सड़क पर चलती महिला सुरक्षित है और न ही आम आदमी।

ये भी पढ़ें:JJM घोटाला,ACB के शिकंजे में पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल, दिल्ली से गिरफ्तारी

बहरहाल, इन वीडियो ने प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के आधार पर राजस्थान पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों की पहचान कब तक हो पाती है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।