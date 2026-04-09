बाइक सवार ने सरेआम महिला के टॉप को खींचा, राजस्थान कांग्रेस ने शेयर किया VIDEO
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार दो युवक सड़क पर दूसरी बाइक के साथ-साथ चल रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा युवक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। वह बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेखौफ महिला के टॉप को पीछे से खींचता और उठाता दिख रहा है।
कांग्रेस ने एकबार फिर राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान कांग्रेस के एक्स हैंडल से दो ऐसे वीडियो शेयर किए गए हैं जिन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा को एकबार गर्म कर दिया है। एक वीडियो में युवक महिला से सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है तो दूसरे वीडियो में कुछ बदमाश मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं।
राजस्थान कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा 'ये शर्मनाक तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां सड़क पर सरेआम बहन-बेटियों को छेड़ा जा रहा है, और बदमाश आम लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि भाजपा की 'पर्ची_सरकार' में कानून का डर खत्म हो चुका है। बीजेपी के कुशासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और सरकार तमाशबीन बनी हुई है।'
पहला वीडियो
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार दो युवक सड़क पर दूसरी बाइक के साथ-साथ चल रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा युवक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। वह बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेखौफ महिला के टॉप को पीछे से खींचता और उठाता दिख रहा है।
इस दौरान महिला भी युवक का विरोध करती नजर आ रही है। इस दौरान युवक बाइक पर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि, यह घटना राजस्थान के किस जिले या किस सड़क की है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
दूसरा वीडियो
कांग्रेस ने एक अन्य वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें बदमाश एक शख्स के साथ मारपीट करते और दहशत फैलाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान अब अपराधियों के लिए सुरक्षित बनता जा रहा है, जहां न तो सड़क पर चलती महिला सुरक्षित है और न ही आम आदमी।
बहरहाल, इन वीडियो ने प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के आधार पर राजस्थान पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों की पहचान कब तक हो पाती है।
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