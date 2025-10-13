शराब पीने के दौरान झगड़ा, छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला; राजस्थान में खौफनाक वारदात
राजस्थान में एक खौफनाक घटना सामने आई है। साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर छोटे भाई की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
राजस्थान में एक खौफनाक घटना सामने आई है। साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर छोटे भाई की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
राजस्थान के दौसा जिले में शराब के नशे में हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बैजूपाड़ा थाना के एसएचओ जगदीश शर्मा ने बताया कि घटना बैजूपाड़ा इलाके में हुई। दो भाई 40 साल का प्रेमचंद और 35 साल का जयप्रकाश घर पर बैठकर शराब पी रहे थे।
अधिकारी ने बताया कि किसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई जो काफी ज्यादा बढ़ गई। गुस्से में आकर प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी उठाकर जयप्रकाश के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्य घायल जयप्रकाश को सिकराय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। सबूत इकट्ठा किए और घटना के बाद फरार हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
थाना प्रभारी ने बताया कि प्रेमचंद की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। आस-पास के गांवों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय घर में और कौन मौजूद था और विवाद का असली कारण क्या था।
अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसके बाद उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा।