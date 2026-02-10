Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Man held for posing as IPS officer marrying woman in Rajasthan
राजस्थान में फर्जी IPS बन महिला से की शादी, ऐसे दबोचा गया 10 हजार का इनामी



संक्षेप:



Feb 10, 2026 11:33 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, भाषा
राजस्थान में पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर महिला से शादी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अक्षत कोठारी के रूप में हुई है। वह लंबे समय से फरार था और उसे मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

पुलिस के अनुसार आरोपी अक्षत ने सोशल मीडिया मंच पर फोटो और गलत जानकारी अपलोड करके खुद को आईपीएस अधिकारी बताया। इसी फर्जी पहचान के आधार पर उसने कथित तौर पर एक महिला से शादी कर ली। महिला ने बाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

बांसवाड़ा की साइबर पुलिस टीम आरोपी को इंदौर से पकड़कर लाई और उससे पूछताछ की जा रही है।

बार-बार बदलता रहा ठिकाने

बांसवाड़ा के साइबर पुलिस थाने के निरीक्षक हरिओम ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदलता रहता था। उन्होंने बताया, आरोपी जगह बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। हमने उसे पकड़ने से पहले करीब 24 घंटे तक कड़ी निगरानी रखी। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर धोखाधड़ी के हैं।

