जयपुर में एक घर में बिछ गईं तीन लाशें, मां-बहन की हत्या कर युवक ने किया सुसाइड
जयपुर शहर के एक मकान का बंद दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। घर के भीतर तीन जिंदगी खत्म हो चुकी थीं। एक कमरे में मां और बेटी के शव पड़े थे, जबकि बेटे का शव फंदे से लटका मिला।
जयपुर शहर के एक मकान का बंद दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। घर के भीतर तीन जिंदगी खत्म हो चुकी थीं। एक कमरे में मां और बेटी के शव पड़े थे, जबकि बेटे का शव फंदे से लटका मिला। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखने वाले इस घर की चारदीवारी के पीछे ऐसा खूनी घटनाक्रम हुआ कि पूरा परिवार ही उजड़ गया।
मामला जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके के रामनगर का है। यहां एक बंद मकान में मां, बेटी और बेटे के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान सरोज, उनकी बेटी शिवांगी और बेटे लकी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि लकी ने पहले अपनी मां और बहन की हत्या की। इसके बाद खुद फंदे से लटककर जान दे दी। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट और मोबाइल में दर्ज जानकारी से इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ।
घर में अक्सर होता था मां और बहन के बीच विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सरोज और उनकी बेटी शिवांगी के बीच अक्सर विवाद होता था। बताया जा रहा है कि मां और बेटी में से एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी वजह से घर में आए दिन तनाव बना रहता था। परिवार के स्तर पर समझाइश के प्रयास भी किए गए, लेकिन विवाद थम नहीं रहे थे।
पुलिस के अनुसार, इसी घरेलू तनाव से परेशान होकर लकी ने खौफनाक कदम उठा लिया। उसने पहले अपनी मां सरोज और बहन शिवांगी की हत्या कर दी। दोनों की जान लेने के बाद उसने खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी।
मोबाइल में छोड़े सुसाइड नोट से खुला राज
बंद मकान में तीन शव मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। इसके अलावा युवक के मोबाइल में भी सुसाइड नोट से जुड़ी जानकारी सामने आई। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि मां और बेटी की हत्या के बाद बेटे के आत्महत्या करने का मामला है।
एक ही घर में खत्म हो गईं तीन जिंदगियां
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात किस समय हुई और परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति क्या थी। सुसाइड नोट में लिखी बातों और मोबाइल में मिली जानकारी की भी जांच की जा रही है।
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