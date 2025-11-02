Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Major reshuffle in Rajasthan police machinery, 180 RPS officers transferred.
राजस्थान पुलिस मशीनरी में बड़ा फेरबदल, 180 RPS अफसरों का हुआ तबादला

राजस्थान पुलिस मशीनरी में बड़ा फेरबदल, 180 RPS अफसरों का हुआ तबादला

संक्षेप: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राजस्थान पुलिस ने एक बड़े फेरबदल में 180 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारियों के तबादले का ये आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने शनिवार रात को जारी किया।

Sun, 2 Nov 2025 01:06 PMRatan Gupta जयपुर, पीटीआई
share Share
Follow Us on

राजस्थान की पुलिस मशीनरी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राजस्थान पुलिस ने एक बड़े फेरबदल में 180 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारियों के तबादले का ये आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने शनिवार रात को जारी किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई RPS अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। कोतवाली के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) अनूप सिंह को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनाया गया है, जबकि पहले ACP (पुलिस लाइंस) रहे किशोर सिंह को जयपुर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) ट्रैफिक बनाया गया है।

मुकेश कुमार जोशी का तबादला करके उन्हें जमवारामगढ़ का सर्किल ऑफिसर (CO) बनाया गया है। सोंचन वर्मा, जो पहले ACP (साइबर क्राइम) थे, अब जयपुर में ACP ट्रैफिक (ईस्ट) के तौर पर काम करेंगे। शास्त्री नगर के ACP शिवरतन गोदारा को बीकानेर शहर में ACP के तौर पर ट्रांसफर किया गया है।

बहरोड़ की CO कृतिका यादव को जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में DSP (सिविल राइट्स) बनाया गया है। मकराना के CO भवानी सिंह को चाकसू का ACP बनाया गया है, जबकि राजेंद्र कुमार मीणा, जो पहले धौलपुर में DSP (SC/ST सेल) थे, अब उनका तबादला करके उन्हें जयपुर के कोतवाली का ACP बनाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस फेरबदल का मकसद पुलिसिंग ऑपरेशंस को बेहतर बनाना और सभी जिलों में फील्ड लेवल पर सुपरविजन को मजबूत करना है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।