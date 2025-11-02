राजस्थान पुलिस मशीनरी में बड़ा फेरबदल, 180 RPS अफसरों का हुआ तबादला

संक्षेप: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राजस्थान पुलिस ने एक बड़े फेरबदल में 180 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारियों के तबादले का ये आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने शनिवार रात को जारी किया।

राजस्थान की पुलिस मशीनरी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राजस्थान पुलिस ने एक बड़े फेरबदल में 180 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारियों के तबादले का ये आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने शनिवार रात को जारी किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई RPS अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। कोतवाली के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) अनूप सिंह को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनाया गया है, जबकि पहले ACP (पुलिस लाइंस) रहे किशोर सिंह को जयपुर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) ट्रैफिक बनाया गया है।

मुकेश कुमार जोशी का तबादला करके उन्हें जमवारामगढ़ का सर्किल ऑफिसर (CO) बनाया गया है। सोंचन वर्मा, जो पहले ACP (साइबर क्राइम) थे, अब जयपुर में ACP ट्रैफिक (ईस्ट) के तौर पर काम करेंगे। शास्त्री नगर के ACP शिवरतन गोदारा को बीकानेर शहर में ACP के तौर पर ट्रांसफर किया गया है।

बहरोड़ की CO कृतिका यादव को जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में DSP (सिविल राइट्स) बनाया गया है। मकराना के CO भवानी सिंह को चाकसू का ACP बनाया गया है, जबकि राजेंद्र कुमार मीणा, जो पहले धौलपुर में DSP (SC/ST सेल) थे, अब उनका तबादला करके उन्हें जयपुर के कोतवाली का ACP बनाया गया है।