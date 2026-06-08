मैं नहीं होता तो आपकी राजनीति खत्म हो जाती;गहलोत को जवाब में मंत्री शेखावत ने सुनाई खरी-खरी

सचिन पायलट को लेकर शुरू हुई बहस अब गहलोत और शेखावत के बीच सीधी राजनीतिक भिड़ंत में बदल गई है। गहलोत के तंज पर जवाब देते हुए शेखावत ने कहा कि समय आने पर हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और जनता सब देख रही है।

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आमने-सामने आ गए हैं। सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान से शुरू हुई सियासी जुबानी जंग अब व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों तक पहुंच गई है। गहलोत द्वारा शेखावत को "डरा हुआ आदमी" बताए जाने और उनके मंत्री पद पर सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने तीखा पलटवार किया है।

X पर शेखावत का सीधा हमला गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अशोक गहलोत को जवाब देते हुए लिखा कि वे वीर दुर्गादास राठौड़ की परंपरा के अनुयायी हैं और डर उनके खून में नहीं है। उन्होंने कहा कि उल्टा गहलोत खुद राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने के भय से ग्रसित हैं और इसी वजह से लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं।

“डर मेरे खून में नहीं है”

शेखावत ने अपने संदेश में लिखा, “गहलोत जी, डर मेरे खून में नहीं है। आपको अपने अप्रासंगिक हो जाने का भय सताता रहता है। इसलिए आप लगातार मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। सच तो यह है कि मैं नहीं होता तो आपकी राजनीति ही खत्म हो जानी थी।”

परिवारवाद और सत्ता मोह पर भी साधा निशाना केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने गहलोत पर परिवारवाद और सत्ता से चिपके रहने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे किसी एक परिवार के सेवक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन जनसेवा के लिए समर्पित है, जबकि गहलोत का राजनीतिक सफर सत्ता और पद से मोह का उदाहरण रहा है।

सचिन पायलट को लेकर शुरू हुआ विवाद दरअसल, यह पूरा विवाद उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि जब-जब कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी या बड़ा पद देने पर विचार करता है, तब-तब अशोक गहलोत पुराने विवादों को सामने लाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं।

“बोतल से पुराना जिन्न बाहर निकाल लेते हैं” शेखावत ने कहा था कि गहलोत हर बार "बोतल से पुराना जिन्न बाहर निकाल लेते हैं" ताकि सचिन पायलट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई।

गहलोत ने बताया था ‘घबराया हुआ आदमी’ शेखावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर में तीखा पलटवार किया था। गहलोत ने कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत घबराए हुए व्यक्ति हैं और उन्हें अपने मंत्री पद की चिंता करनी चाहिए।

मंत्री पद पर भी उठाए थे सवाल गहलोत ने कहा था, "पता नहीं वह कब तक मंत्री रहेंगे, उन्हें खुद भी नहीं मालूम। उन्हें अपना पद बचाने पर ध्यान देना चाहिए।" गहलोत के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई।

संजीवनी प्रकरण का भी किया जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने करीब 22 महीने तक तकनीकी और फोरेंसिक जांच करवाई थी। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी।

सरकार बदलने के बाद बदला रुख: गहलोत गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद जांच एजेंसियों का रुख बदल गया और शेखावत को राहत मिल गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसी के खिलाफ बिना सबूत कार्रवाई नहीं की थी।

पुरानी है दोनों नेताओं की राजनीतिक अदावत गौरतलब है कि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट पर शेखावत ने गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को हराया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा।

2020 के राजनीतिक संकट में भी आमने-सामने आए थे जुलाई 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत के दौरान गहलोत सरकार ने शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उस समय कथित ऑडियो टेप भी सार्वजनिक किए गए थे, जिससे मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था।

फोन टैपिंग विवाद भी बना था बड़ा मुद्दा इसके जवाब में गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है और यह विवाद आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है।