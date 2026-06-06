राजस्थान में महंत को मौत के घाट उतारा, गांव में तनाव; हिंदू संगठनों में आक्रोश
राजस्थान में एक मठ के महंत को मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं, हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
राजस्थान के कोटा जिले जिले में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने मठ के परिसर में सो रहे एक महंत की निर्मम हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद पूरे गांव में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद बोरखेड़ा सहित अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर से पुलिस ने कई साक्षे भी जुटाए हैं। साथ ही मठ परिसर में लग रहे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। वहीं पुलिस ने मृतक महंत के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।
कमरे में सो रहे थे महंत
ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि महंत देवानंद महाराज चन्द्रेसल मठ परिसर के भीतर अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी अज्ञात हमलावर मठ के भीतर दाखिल हुए और उन्होंने सीधे महंत के शरीर पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। सामने यह भी आया है कि महंत और पुजारी दोनों अलग-अलग कमरे में सो रहे थे।
पहले हमलावरों ने पुजारी के कमरे के गेट को बाहर से बंद कर दिया। जिसके बाद महंत के कमरे में जाकर उन पर चाकू से हमला कर दिया। वही महंत के चिल्लाने की आवाज सुनकर मठ के अंदर ही मौजूद अन्य सेवादार उनकी मदद के लिए दौड़े। तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग चुके थे।
हिंदू संगठनों में आक्रोश
महंत की निर्मम हत्या के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ चन्द्रेसल और आसपास के गांव में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए चंद्रेसल गांव और जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। कोटा पुलिस के आला अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।
वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं और बहुत जल्द ही इस पूरी साजिश और हत्याकांड का पर्दाफाश करके आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।
शांत स्वभाव के व्यक्ति थे महंत देवानंद महाराज
ग्रामीणों का कहना है कि महंत देवानंद महाराज काफी शांत किया और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हालांकि संभावना यह भी है कि उनकी पहले किसी से कहासुनी हो चुकी थी। वहीं मौके की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की कोई लूटपाट की संभावना अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में हमलावरों को पकड़ना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। महंत देवानंद महाराज लंबे समय से यहां की धार्मिक व्यवस्थाएं संभाल रहे थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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