Madhu Kinnar murder case contract of Rs 15 lakh was given to sharp shooter गद्दी बचाने को लेकर दी थी 15 लाख की सुपारी, मधु किन्नर हत्या मामले में पुलिस ने किए कई खुलासे, Rajasthan Hindi News - Hindustan
अलवर के नीमराना में 10 दिन पहले मधु किन्नर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उसकी हत्या की सुपारी देने वाली किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस की टीम शूटर की तलाश में लगी हुई है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अलवरSun, 21 Sep 2025 06:31 PM
अलवर के नीमराना में 10 दिन पहले मधु किन्नर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उसकी हत्या की सुपारी देने वाली किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस की टीम शूटर की तलाश में लगी हुई है।

बहरोड़ जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि 10 सितंबर को नीमराना के मोल्हडिया के पास पेड़ की छाया के नीचे मधु किन्नर अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठी थी। उसी समय बाइक सवार एक नकाबपोश गाड़ी के पास आकर रुका और पिस्टल निकालकर सीट पर बैठी मधु किन्नर को गोली मारकर फरार हो गया। अन्य किन्नरों ने मधु किन्नर को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मधु किन्नर की हत्या के बाद नकाबपोश बदमाश को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। बदमाश को पकड़ने के लिए कोई अहम सुराग पुलिस के पास नहीं था। करीब आधा दर्जन टीमें गठित की गई। वारदात के समय आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य संसाधनों के जरिए शार्प शूटर की पहचान व तलाश शुरू की गई।

टीमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भेजी गई। इसी बीच बहरोड़ पुलिस को सूचना मिली कि जागुवास रोड पर एक जली हुई बाइक मिली है। साथ ही कुछ कपड़े व अन्य सामान भी जला हुआ मिला है। चेचिस नंबर के आधार पर पता चला कि बाइक हरियाणा नंबर की है और बाइक का मालिक झज्जर का रहने वाला है। पुलिस इन इनपुट के आधार पर बदमाश के नजदीक पहुंच गई।

भनक लगते ही शूटर हुआ फरार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की टीमें शार्प शूटर को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची। पुलिस की सूचना लगते ही बदमाश मौके से फरार हो गया। लेकिन उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसने पूरा राज उगल दिया।

वर्चस्व कायम करने के लिए दी 15 लाख की सुपारी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीमराना बहरोड़ में औधोगिक क्षेत्र होने के कारण यहां व्यापार और पैसा ज्यादा है। इसको लेकर किन्नर समाज में कई गुट बन गए थे, क्योंकि यहां बधाई के नाम पर हर महीने लाखों रुपए की आदमनी होती थी। इसको लेकर किन्नर गुटों में आपसी विवाद बना रहता था। मधु किन्नर द्वारा पहले भी मामले दर्ज करवाए गए थे। विवाद इतना बढ़ गया कि बदला लेने के लिए दूसरे किन्नर पक्ष के द्वारा 15 लाख की सुपारी बदमाश गैंग को दी गई। 10 सितंबर को शार्प शूटर ने मधु किन्नर की गोली मार कर हत्या कर दी।

हत्याकांड ने फर्जी किन्नरों की खोली पोल

किन्नर समाज के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान कई अहम खुलासे सामने आए। सबसे बड़ा मामला मृतक मधु किन्नर का ही आया जो खुद ही किन्नर नहीं थी। उसकी टीम में भी शामिल कई लोग फर्जी किन्नर निकले, जिसके बाद आधे से ज्यादा किन्नर क्षेत्र छोड़कर फरार हो गए।

रिपोर्टः हंसराज