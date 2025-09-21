Lover commits suicide by hanging in Barmer प्रेमी को बुलाने गई प्रेमिका, तो फंदे से झूलती पाई लाश; लिव इन में रह रहे युवक ने लगाई फांसी, Rajasthan Hindi News - Hindustan
प्रेमी को बुलाने गई प्रेमिका, तो फंदे से झूलती पाई लाश; लिव इन में रह रहे युवक ने लगाई फांसी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेरSun, 21 Sep 2025 05:28 PM
राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे प्रेमी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसे के दौरान प्रेमिका रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने खिड़की से झांका तो पति को फंदा से लटका पाया। प्रेमी को फंदे से लटका देखा तो घर में कोहराम मच गया। शव को फंदे से उतारा गया, प्रेमिका अपने प्रेमी की बॉडी से लिपटकर फूट-फूटकर रोई।

घटना बाड़मेर के शिव थाना इलाके के उण्डू गांव की है। पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय शौकत खान ने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। पुलिस ने बताया शौकत खान अपनी प्रेमिका के साथ किराए के मकान में रहता था। वह करीब दो महीना पहले ही यहां रहने आया था। उसकी प्रेमिका झारखंड की रहने वाली है। शौकत और उसका भाई दोनों फर्नीचर की दुकान में काम करते थे।

रविवार सुबह युवती सबके लिए खाना बना रही थी, तभी वह शौकत को बुलाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी देखकर हैरान रह गई। युवती ने देखा कि उसका प्रेमी फांसी के फंदे पर लटक रहा है। घबराहट और डर के मारे युवति ने शौकत के बड़े भाई जुम्मे खान को फोन किया। तब तक आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और ताला तोड़कर शौकत को फंदे से उतारा।

शौकत की प्रेमिका उसके शव से लिपटकर रोती हुई नजर आई। आत्महत्या की खबर पुलिस को मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। पुलिस इसके पीछे की वजह की छानबीन कर रही है।