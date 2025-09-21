प्रेमी को बुलाने गई प्रेमिका, तो फंदे से झूलती पाई लाश; लिव इन में रह रहे युवक ने लगाई फांसी

हादसे के दौरान प्रेमिका रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने खिड़की से झांका तो पति को फंदा से लटका पाया। प्रेमी को फंदे से लटका देखा तो घर में कोहराम मच गया। शव को फंदे से उतारा गया, प्रेमिका अपने प्रेमी की बॉडी से लिपटकर फूट-फूटकर रोई।

राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे प्रेमी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसे के दौरान प्रेमिका रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने खिड़की से झांका तो पति को फंदा से लटका पाया। प्रेमी को फंदे से लटका देखा तो घर में कोहराम मच गया। शव को फंदे से उतारा गया, प्रेमिका अपने प्रेमी की बॉडी से लिपटकर फूट-फूटकर रोई।

घटना बाड़मेर के शिव थाना इलाके के उण्डू गांव की है। पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय शौकत खान ने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। पुलिस ने बताया शौकत खान अपनी प्रेमिका के साथ किराए के मकान में रहता था। वह करीब दो महीना पहले ही यहां रहने आया था। उसकी प्रेमिका झारखंड की रहने वाली है। शौकत और उसका भाई दोनों फर्नीचर की दुकान में काम करते थे।

रविवार सुबह युवती सबके लिए खाना बना रही थी, तभी वह शौकत को बुलाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी देखकर हैरान रह गई। युवती ने देखा कि उसका प्रेमी फांसी के फंदे पर लटक रहा है। घबराहट और डर के मारे युवति ने शौकत के बड़े भाई जुम्मे खान को फोन किया। तब तक आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और ताला तोड़कर शौकत को फंदे से उतारा।