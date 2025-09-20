‘मेरी मौत के लिए प्यार ही जिम्मेदार’; कोटा में सरकारी बाबू ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखे 2 नाम

राजस्थान के कोटा में 28 वर्षीय एक सरकारी क्लर्क ने अपने सरकारी क्वार्टर में कथित तौर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अलवर के रहने वाले प्रकाश स्वामी के रूप में हुई है, जो कोटा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत था।

राजस्थान के कोटा में 28 वर्षीय एक सरकारी क्लर्क ने अपने सरकारी क्वार्टर में कथित तौर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अलवर के रहने वाले प्रकाश स्वामी के रूप में हुई है, जो कोटा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत था। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि प्रकाश स्वामी ने जान देने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपने इस कदम के पीछे अपने ‘प्यार’ को जिम्मेदार ठहराया है।

प्रकाश स्वामी ने सुसाइड नोट में एक महिला जो कथित तौर पर उसकी पूर्व लिव-इन पार्टनर है, और उसके एक दोस्त का नाम लिया है, जो दोनों गुजरात में जीएसटी विभाग में तैनात हैं। पुलिस ने उन दोनों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नयापुरा थाने के सर्किल ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया कि स्वामी को शुक्रवार तड़के करीब 1.30 बजे उनके पड़ोसियों ने फांसी पर लटके देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि कमरे से मिले सुसाइड नोट में प्रकाश स्वामी ने लिखा है, "मेरी मौत के लिए सिर्फ प्यार ही जिम्मेदार है।" उन्होंने इसमें ममता स्वामी और विष्णु शर्मा का नाम भी लिखा है।

खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर कोटा पुलिस ने ममता और विष्णु के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पता चला है कि ममता, प्रकाश स्वामी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। स्वामी ने 2023 में ममता का जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में चयन होने तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उसकी मदद की थी। वह वर्तमान में सूरत में तैनात है।