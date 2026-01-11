Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Lost both hands at 7 Hardik Kaushal clears Rajasthan Civil Judge examination
यह सब मन का खेल है...; 7 साल की उम्र में दोनों हाथ खोया, कोहनी से लिखकर सिविल जज परीक्षा पास की

संक्षेप:

मन में चाहत और आत्मविश्वास हो तो शारीरिक चुनौतियां भी सफलता में आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हार्दिक कौशल ने। 7 साल की उम्र में अपने दोनों हाथ खोने वाले हार्दिक ने राजस्थान सिविल जज परीक्षा में पास होकर मिसाल कायम कर दी।

Jan 11, 2026 12:43 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, चंडीगढ़
हार्दिक कौशल ने हाल ही में राजस्थान सिविल जज परीक्षा पास की है। बचपन में एक दुखद बिजली दुर्घटना में उनके दोनों हाथ कट गए थे। एएनआई से बात करते हुए कौशल ने कहा कि चुनौतियां शारीरिक से अधिक मानसिक होती हैं। उन्होंने आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया।

जो हुआ सो हुआ, वह सब अतीत की बात

हार्दिक ने कहा कि शारीरिक रूप से कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब मन का खेल है। जो हुआ सो हुआ। वह सब अतीत की बात है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मजबूत मानसिकता और अटूट पारिवारिक समर्थन को दिया।

साथ ही सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करते हुए मानसिक रूप से मजबूत रहने की अपने दादाजी की सलाह को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि लोग आपसे सवाल करेंगे, लोग आपके पास आएंगे। आपकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप पर इसका कोई असर न पड़े।

हार्दिक ने बताया कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तब भी मैं पांच-सात साल से घर से दूर था। मेरे परिवार ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि क्या मैं खुद ये सब कर सकता हूं। उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूं। ऐसे सहयोगी माता-पिता होने से मन में यह विचार आता है कि अगर वे इतने सहयोगी हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये सब खुद कर सकता हूं।

दोनों हाथ काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा

हार्दिक ने एएनआई को बिजली के हादसे के बारे में बताया। कहा कि सात साल की उम्र में वह एक हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गए थे। इससे उनकी नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और डॉक्टरों के पास उनके दोनों हाथ काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शुरुआत में उन्होंने कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करना सीखा, लेकिन खाना खाने जैसी बुनियादी गतिविधियों के लिए भी वह अपने माता-पिता और शिक्षकों पर निर्भर रहे।

उन्होंने बताया कि स्कूल में एक शिक्षिका थीं जो पहले उन्हें दोपहर का भोजन खिलाती थीं और फिर खुद खाना खाती थीं। दूसरों पर निर्भरता से तंग आकर उन्होंने छठी कक्षा में पढ़ते समय अपनी कोहनियों का इस्तेमाल करके लिखना और रोजमर्रा के काम करना सीखने का फैसला किया।

खुद को कमरे में बंद कर कोहनियों से लिखने की कोशिश

उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान वे अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते थे और कोहनियों के सहारे लिखने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि दो महीने तक उनके परिवार में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। वे तब तक उन्हें बताना नहीं चाहते थे जब तक उन्हें यह यकीन न हो जाए कि वे कोहनियों से लिख सकते हैं और उन्हें कृत्रिम अंग की जरूरत नहीं है।

हार्दिक ने बताया कि उन्होंने नौवीं कक्षा में कृत्रिम अंगों का उपयोग पूरी तरह से छोड़ दिया। लिखने और रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह से अपनी कोहनियों पर निर्भर हो गए। उनके दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास ने अंततः उन्हें शारीरिक सीमाओं को पार करने और शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद की।

Rajasthan News
