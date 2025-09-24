होंठ ग्लू से चिपका दिया, मुंह में ठूंसा पत्थर; 15 दिन के नवजात के साथ भीलवाड़ा में हैवानियत

राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक इलाके के जंगल में 15 दिन का एक नजवात मिला है, जिसके होंठ गोंद से चिपकाया गया था और मुंह में पत्थर भी ठूंसा गया था। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

कहते हैं कि जाको राखे सांईयां, मार सका ना कोय। ठीक ऐसा ही हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा में। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक इलाके के जंगल में 15 दिन का एक नजवात मिला है, जिसके होंठ गोंद से चिपकाया गया था और मुंह में पत्थर भी ठूंसा गया था ताकि बच्चा रोकर किसी का ध्यान ना खींच सके। हालांकि, इन सब के बावजूद बच्चे की जान बच गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और बच्चे के माता-पिता की तलाश कर रही है।

मामला भीलवाड़ा के मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजोलिया का है। यहां एक चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि एक बच्चा झाड़ियों में पड़ा था। चरवाहे ने बच्चे के पास जाकर देखा तो एक बच्चा पड़ा हुआ था। चरवाहे ने बच्चे के पास जाकर उसकी जांच की तो उसके मुंह को ग्लू से चिपकाया गया था। इसके अलावा बच्चे के मुंह को पत्थर से भर दिया गया था, ताकि बच्चा रोकर किसी को अपनी तरफ ना बुला सके। चरवाहे ने बच्चे के मुंह से पत्थर निकाला और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद बच्चे का इलाज डॉक्टरों ने तुरंत शुरू कर दिया और अब बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है।