lips stick with glu stone in mouth brutality with 15 days child होंठ ग्लू से चिपका दिया, मुंह में ठूंसा पत्थर; 15 दिन के नवजात के साथ भीलवाड़ा में हैवानियत, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़lips stick with glu stone in mouth brutality with 15 days child

होंठ ग्लू से चिपका दिया, मुंह में ठूंसा पत्थर; 15 दिन के नवजात के साथ भीलवाड़ा में हैवानियत

राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक इलाके के जंगल में 15 दिन का एक नजवात मिला है, जिसके होंठ गोंद से चिपकाया गया था और मुंह में पत्थर भी ठूंसा गया था। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 08:52 AM
share Share
Follow Us on
होंठ ग्लू से चिपका दिया, मुंह में ठूंसा पत्थर; 15 दिन के नवजात के साथ भीलवाड़ा में हैवानियत

कहते हैं कि जाको राखे सांईयां, मार सका ना कोय। ठीक ऐसा ही हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा में। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक इलाके के जंगल में 15 दिन का एक नजवात मिला है, जिसके होंठ गोंद से चिपकाया गया था और मुंह में पत्थर भी ठूंसा गया था ताकि बच्चा रोकर किसी का ध्यान ना खींच सके। हालांकि, इन सब के बावजूद बच्चे की जान बच गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और बच्चे के माता-पिता की तलाश कर रही है।

मामला भीलवाड़ा के मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजोलिया का है। यहां एक चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल जा रहा था। इस दौरान उसने देखा कि एक बच्चा झाड़ियों में पड़ा था। चरवाहे ने बच्चे के पास जाकर देखा तो एक बच्चा पड़ा हुआ था। चरवाहे ने बच्चे के पास जाकर उसकी जांच की तो उसके मुंह को ग्लू से चिपकाया गया था। इसके अलावा बच्चे के मुंह को पत्थर से भर दिया गया था, ताकि बच्चा रोकर किसी को अपनी तरफ ना बुला सके। चरवाहे ने बच्चे के मुंह से पत्थर निकाला और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद बच्चे का इलाज डॉक्टरों ने तुरंत शुरू कर दिया और अब बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है।

जांच में जुटी पुलिस

बीजोलिया थाना क्षेत्र में घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीता कुंड मंदिर के पास मिले 15 दिन के बच्चे को लेकर जांच करने और माता-पिता की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस गांवों और हाल में हुए इलाके के सभी प्रसव की जानकारी भी जुटा रही है। इस मामले पर बात करते हुए पुलिस ने कहा कि यह मामला न सिर्फ अमानवीयता का है बल्कि झकझोर देने वाला है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है।