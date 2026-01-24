Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Life term convicts Priya Seth and Hanuman Prasad open jail love and marriage story
टिंडर मैच, सूटकेस मर्डर और अब शादी; ओपन जेल में कैसे परवान चढ़ा प्रिया सेठ और हनुमान का प्यार?

टिंडर मैच, सूटकेस मर्डर और अब शादी; ओपन जेल में कैसे परवान चढ़ा प्रिया सेठ और हनुमान का प्यार?

संक्षेप:

राजस्थान में अलवर जिले के एक गांव में इन दिनों उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों की शादी काफी चर्चा में है। दुल्हन बनी 34 साल की प्रिया सेठ और दूल्हा हनुमान प्रसाद शुक्रवार को विवाह बंधन में बंध गए।  

Jan 24, 2026 12:15 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में अलवर जिले के एक गांव में इन दिनों उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों की शादी काफी चर्चा में है। दुल्हन बनी 34 साल की प्रिया सेठ और दूल्हा हनुमान प्रसाद शुक्रवार को विवाह बंधन में बंध गए। प्रिया सेठ कोई आम दुल्हन नहीं है। वह जयपुर के सबसे भयानक अपराधों में से एक टिंडर सूटकेस मर्डर केस की मुख्य आरोपी है। इस हत्याकांड में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रिया सेठ एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रिया को अपने उम्रकैद की सजा पाए हनुमान प्रसाद से शादी करने के लिए 15 दिन की पैरोल मिली है। प्रिया और हनुमान प्रसाद की मुलाकात राजस्थान की सांगानेर ओपन जेल में हुई थी और वहीं उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था। जेल की दीवारों के पीछे शुरू हुआ उनका रिश्ता अब शादी में बदल गया है। हालांकि, इस शादी से लोगों में गुस्सा है और उस अपराध की यादें ताजा हो गई हैं जिसने कभी पूरे देश को दहला दिया था।

ये भी पढ़ें:हत्यारों ने आखिरी वक्त पर बदली शादी की जगह, जयपुर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन

एक ऐसा रिश्ता जो परफेक्ट लग रहा था

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 वर्षीय एक युवा बिजनेसमैन दुष्यंत शर्मा की 2018 की शुरुआत में टिंडर पर प्रिया सेठ से मुलाकात हुई थी। उनके बीच हफ्तों तक बातचीत चली। दोनों ने ही अपने सपनों, जिंदगी और प्यार के बारे में खूब बातें कीं। दुष्यंत को लगा कि उसे सही साथी मिल गया है। लेकिन, प्रिया एक खौफनाक खेल खेल रही थी।

दुष्यंत शर्मा इस बात से अंजान था कि प्रिया अपने पार्टनर दिक्षांत कामरा के साथ रह रही थी और उस पर 21 लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था। दोनों ने मिलकर फिरौती के लिए दुष्यंत की किडनैपिंग का प्लान बनाया। दुष्यंत, जो ऑनलाइन खुद को एक अमीर कारोबारी बताता था, उनके लिए एकदम सही टारगेट लग रहा था।

योजना के तहत प्रिया ने दुष्यंत को जयपुर के बजाज नगर में अपने किराये के फ्लैट पर मिलने बुलाया। ऑनलाइन जान-पहचान होने के चलते दुष्यंत भी उस भरोसा कर मिलने पहुंच गया, लेकिन फिर कभी वह बाहर नहीं आया।

Priya Seth love story

जाल बंद फंसा

दुष्यंत जैसे ही फ्लैट में घुसा प्रिया और उसके पार्टनर ने उसे काबू कर बांध दिया और बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने अपने एक और साथी लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत के परिवार से 10 लाख रुपये की मांगी। आरोपियों ने फिरौती के लिए उसके पिता को फोन कॉल कर डराया।

दुष्यंत ने कॉल पर गुहार लगाई, “पापा, ये मुझे मार देंगे। प्लीज उन्हें 10 लाख रुपये दे दो”।

दुष्यंत का परिवार काफी को प्रयास के बावजूद सिर्फ 3 लाख रुपये ही जुटा पाया। रकम ट्रांसफर भी गर दी गई, लेकिन यह रकम काफी नहीं थी। पकड़े जाने के डर से और अपने शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होने पर आरोपियों ने उसे हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें:रक्षक ही भक्षक बन जाए तो…; पत्नी-बेटे की हत्या करने वाले पति को फांसी की सजा

क्रूर ढंग से किया मर्डर

इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही डरावना था। हत्यारों ने उन्होंने दुष्यंत का गला दबाया, तकिए से उसका दम घोंटा। इसके बाद भी उन्हें दुष्यंत में कुछ जान बाकी दिखी तो उसे बार-बार चाकू मारा और उसका गला काट दिया। फिर उसके शव को एक सूटकेस में भरकर जयपुर के बाहरी इलाके के एक गांव में फेंक दिया गया।

पुलिस को कुछ दिनों बाद जब सूटकेस मिला, तो उस भयानक मंजर ने पूरे देश-प्रदेश को चौंका दिया। यह मामला खूब सुर्खियों में रहा, जिससे डेटिंग-ऐप की सुरक्षा, भरोसे और डिजिटल युग के अपराधों के बढ़ते खतरे पर बहस छिड़ गई।

कबूलनामा और उम्रकैद

गिरफ्तारी के बाद, प्रिया सेठ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि "दुष्यंत ने अपने बारे में झूठ बोला था। उसने खुद को अमीर बताया था। हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने उसके अपहरण और हत्या की योजना बनाई।"

जयपुर की एक अदालत ने 2023 में उसे और उसके साथियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्याकांड को ठंडे दिमाग से की गई सोची-समझी और क्रूर हत्या बताया।

इसके बाद प्रिया को राजस्थान के जेल सुधार सिस्टम का हिस्सा सांगानेर ओपन जेल में भेज दिया गया, जहां चुनिंदा कैदी कम पाबंदियों वाली स्थितियों में रहते हैं और दिन में काम करते हैं।

यहीं, जेल की आजादी की पतली दीवारों के पीछे, किस्मत ने एक और हैरान करने वाला मोड़ लिया।

जेल की दीवारों के पीछे परवान चढ़ा इश्क

ओपन जेल में ही प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की मुलाकात हुई। हनुमान भी चार लोगों की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे अलवर में मृतक की पत्नी के साथ अफेयर के बाद महिला के पति, तीन बेटों और एक भतीजे की हत्या का दोषी ठहराया गया था।

दो हत्यारों की यह महीनों चलीं मुलाकात जल्द ही दोस्ती और फिर एक शादी से रिश्ते में बदल गई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में जेल अधिकारियों को उनकी पैरोल की अर्जियों पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था। पैरोल कमेटी ने उन दोनों की शादी के लिए 15 दिन की टेम्पररी रिहाई को मंजूर दे दी। इसके बाद दोनों 24 जनवरी 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार शादी के बंधन में बंध गए।

हालांकि, इस शादी ने लोगों के बीच जोरदार बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों के लिए यह शादी सुधरने का दूसरा मौका है। लेकिन दुष्यंत शर्मा के दुखी परिवार के लिए यह भयानक है और अपने खोए हुए बेटे की एक दर्दनाक याद दिलाता है।

दुष्यंत के परिवार ने पैरोल के आदेश को चुनौती देने की ठानी है। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में सूचना नहीं दी गई था। उन्होंने कहा कि जब हत्या के दोषी, भले ही कुछ समय के लिए, जिंदगी के अहम पलों का जश्न मनाने के लिए आजाद घूमते हैं, तो न्याय अधूरा लगता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News Crime News love crime अन्य..
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।