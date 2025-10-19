लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर दबोचा गया, इटली की पिस्टल सहित हथियारों का जखीरा बरामद
राजस्थान पुलिस ने रविवार को बदनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर संजय जाट को गिरफ्तार किया है। उसे पकड़ने पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। गिरफ्तारी के दौरान, अधिकारियों ने इटली की एक विदेशी पिस्टल और लोकल हथियारों का एक जखीरा भी बरामद किया। पुलिस ने बताया, संजय जाट का गैंग हरियाणा और राजस्थान में एक्टिव था, जो लूट, हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली में शामिल था।
आरोपी के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। अधिकारी लंबे समय से उसकी तलाश कर रहे थे। एक रोडब्लॉक ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। सीनियर पुलिस ऑफिसर देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने ज़ब्ती की पुष्टि की और कहा कि गिरफ्तारी स्टेशन हाउस ऑफिसर रणवीर सिंह ने की है। एसपी बिश्नोई ने कहा कि आरोपी से पूछताछ में गैंग के दूसरे सदस्यों की पहचान पता चल सकती है।
संजय जाट को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके दौरान और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। शुरुआती पूछताछ में पहले ही कई अहम बातें पता चल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और पहले भी कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है।
विदेशी पिस्ट के अलावा, सात देसी पिस्टल, तीन देसी राइफल (कट्टा), एक पकीरा, कट्टों के लिए पांच ज़िंदा कारतूस और पिस्टल के लिए नौ ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए। मौके से एक बिना रजिस्ट्रेशन वाली बोलेरो कैंपर भी ज़ब्त की गई, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गैर-कानूनी हथियार बनाने के लिए किया जाता था।