Lawrence Bishnoi gang 6 henchmen arrested before incident conspiracy of bomb blasts failed लॉरेंस गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार, वारदात से पहले CID के हत्थे चढ़े; कनाडा में रह रहे जिशान अख्तर से है कनेक्शन, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Lawrence Bishnoi gang 6 henchmen arrested before incident conspiracy of bomb blasts failed

लॉरेंस गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार, वारदात से पहले CID के हत्थे चढ़े; कनाडा में रह रहे जिशान अख्तर से है कनेक्शन

Lawrence Bishnoi Gang: राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के छह बदमाशों को अपराध को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया गया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 12 Aug 2025 10:14 AM
share Share
Follow Us on
लॉरेंस गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार, वारदात से पहले CID के हत्थे चढ़े; कनाडा में रह रहे जिशान अख्तर से है कनेक्शन

राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी को यह सफलता घटना को अंजाम देने से पहले ही मिल गई। बताया जा रहा है कि एंटी गैंगस्टर फोर्स और अमृतसर की स्पेशल ऑपरेशन सेल की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर और टोंक से इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में इन्हें पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया।

जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ( क्राइम ) दिनेश एम.एन के नेतृत्व इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के उद्देश्य 7 जुलाई को नवांशहर, जालंधर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट और 15 अगस्त के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में नियोजित धमाकों की साजिश को विफल करना था। दरअसल, 7 जुलाई को गैंग के सदस्यों ने एक शराब की दुकान के सामने ग्रेनेड फेंककर धमाका किया था, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।

ये हुए हैं गिरफ्तार

सीआईडी क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर और टोंक से पकड़े गए बदमाशों में शिवम उर्फ बिट्टू, पिता संजीव यादव (चांदोली, उत्तर प्रदेश), जितेंद्र चौधरी पिता भागचंद (टोंक, राजस्थान), संजय पुत्र बुद्धराम (हनुमानगढ़, राजस्थान), सोनू उर्फ काली पिता उदय मंडल (कपूरथला, पंजाब), सोनू पिता राजू पासवान (कपूरथला, पंजाब) और एक नाबालिग भी शामिल हैं।

कनाडा में रहने वाले जिशान के संपर्क में थे सभी

पूछताछ में पता चला है कि कि गिरफ्तार सभी बदमाश कनाडा में रहने वाले जिशान अख्तर के संपर्क में थे। जिशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। जिशान पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी नवाशहरिया से भी जुड़ा है। पूछताछ में ये भी पता चल है कि जिशान ने नवांशहर धमाके के लिए ग्रेनेड उपलब्ध कराए थे।

इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली और ग्वालियर में धमाकों की साजिश रची थी। सीआईडी के अनुसार, सभी गिरफ्तार बदमाश सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऐप्स के जरिए जिशान के संपर्क में थे और उसके निर्देशों पर वारदात की योजना बना रहे थे। पूछताछ के आधार पर सीआईडी, गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है।