क्या AI राजस्थान में बदल देगा शिक्षा का पूरा सिस्टम? जानिए क्या कहते है एक्सपर्ट

जयपुर में शुक्रवार को आयोजित ‘राजस्थान एजुकेशन समिट 2026’ में शिक्षा के बदलते स्वरूप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर चर्चा हुई। उद्योग संगठन एसोचैम की ओर से आयोजित इस समिट में नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने एक मंच पर आए

जयपुर में शुक्रवार को आयोजित ‘राजस्थान एजुकेशन समिट 2026’ में शिक्षा के बदलते स्वरूप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर चर्चा हुई। उद्योग संगठन एसोचैम की ओर से आयोजित इस समिट में नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने एक मंच पर आकर इस बात पर विचार किया कि आने वाले वर्षों में शिक्षा प्रणाली को किस तरह बदलना होगा ताकि युवा रोजगार और तकनीक की नई चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

डिग्री नहीं, स्किल होगी सबसे बड़ी जरूरत समिट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि चर्चा केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा को सीधे रोजगार, स्टार्टअप्स और तकनीकी कौशल से जोड़ने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में केवल डिग्री आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि छात्रों को नई तकनीकों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी सिखाने होंगे।

उद्योगों से जुड़ी पढ़ाई पर जोर पहले तकनीकी सत्र में “एजुकेशन टू एंटरप्राइज : राजस्थान के नवाचार एवं कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण” विषय पर चर्चा हुई। इसमें विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण मिल सके। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आने वाले समय में एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवसर पैदा होंगे, इसलिए विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम समय के साथ बदलने होंगे।

एआई आधारित शिक्षा तेजी से बढ़ रही एआई स्टार्टअप्स और एडटेक सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों ने माना कि तकनीक अब शिक्षा का विकल्प नहीं, बल्कि उसका अहम हिस्सा बन चुकी है। छात्रों के सीखने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और ऑनलाइन तथा एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा को अधिक सुलभ बना रहे हैं। हालांकि, इसके साथ यह चुनौती भी सामने है कि तकनीक और मानवीय कौशल के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

राजस्थान विजन 2030 पर भी चर्चा दूसरे सत्र “राजस्थान विजन 2030 : भविष्य के लिए तैयार शिक्षा तंत्र का निर्माण” में शिक्षा नीति, रिसर्च और नवाचार पर विशेष फोकस रहा। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल डिग्री देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि रिसर्च और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना होगा। इसके लिए उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई।

बदलते रोजगार बाजार की चुनौती विशेषज्ञों ने यह भी माना कि नई अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में युवाओं को केवल पारंपरिक विषयों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्यमिता, तकनीकी कौशल और डिजिटल क्षमताओं से लैस करना जरूरी होगा। चर्चा में यह बात भी सामने आई कि यदि शिक्षा व्यवस्था समय के अनुसार नहीं बदली तो भविष्य में स्किल गैप और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग एक मंच पर समिट में कॉलेज शिक्षा विभाग आयुक्त ओम प्रकाश बैरवा सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सरकार, शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि राजस्थान को भविष्य में नवाचार आधारित शिक्षा और प्रतिभा विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।