टोंक में जन्मदिन के जश्न में प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने किया सुसाइड

टोंक ज़िले के मालपुरा कस्बे में बुधवार दोपहर हुई एक घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। डिग्गी कस्बे के रहने वाले 27 वर्षीय मुकेश चौधरी का जन्मदिन था—एक दिन जिसे उसने अपनी प्रेमिका ज्योति साहू के साथ बिताने की योजना बनाई थी। लेकिन खुशियों से शुरू हुई यह मुलाकात कुछ ही घंटों में ऐसी त्रासदी में बदल गई कि होटल का कमरा क्राइम सीन बन गया और दो परिवारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए टूट गई।

मुकेश और ज्योति-दो युवा, दो सपने, और एक अनकही कहानी। दोनों पिछले कुछ समय से रिश्ते में थे। मुकेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, जबकि ज्योति सिलाई का काम कर घर में सहयोग देती थी। दोनों अक्सर मिलते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव बढ़ गया था। बावजूद इसके, मुकेश के जन्मदिन पर दोनों ने एक साथ समय बिताने का फैसला किया।

दोपहर करीब 12 बजे दोनों मालपुरा की गग रोड स्थित गोकुल होटल पहुंचे। होटल स्टाफ बताता है कि दोनों सामान्य मूड में दिख रहे थे। उन्होंने अपनी आईडी देकर दूसरी मंजिल का कमरा ले लिया। कुछ देर तक सबकुछ शांत रहा, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई।

करीब 3:45 बजे होटल के कॉरिडोर में अचानक तेज़ आवाजें, भारी हलचल और फिर सन्नाटा। कर्मचारियों को अनहोनी का एहसास हुआ। कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। घबराए स्टाफ ने होटल मालिक को बुलाया। जब मास्टर की से दरवाजा खोला गया तो भीतर का दृश्य किसी सदमे से कम नहीं था-ज्योति बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी और मुकेश फर्श पर तड़पता हुआ मिला।

सूचना पर मालपुरा थाना प्रभारी चेना राम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मुकेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। लेकिन वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मालपुरा डीएसपी आशीष प्रजापत के अनुसार, प्रारंभिक जांच बताती है कि दोनों के बीच किसी निजी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि मुकेश ने नियंत्रण खो दिया और चाकू से ज्योति के गले, सीने और कंधे पर कई वार किए।

जांच में सामने आया है कि कमरे से किसी प्रकार की हाथापाई, टूटफूट या संघर्ष के बड़े निशान नहीं मिले। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विवाद अचानक भड़का होगा और कुछ ही क्षणों में सबकुछ बदल गया।