कौन थे टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलाने वाले; कैसे रातों रात पहुंच गए कोटा

मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के बाद कोटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की। तीनों जयपुर-पुणे ट्रेन के जनरल कोच में अलग-अलग जगह सवार थे। सोमवार सुबह 10:18 बजे ट्रेन कोटा पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने कोच में दबिश दी।

मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के बाद कोटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की। तीनों जयपुर-पुणे ट्रेन के जनरल कोच में अलग-अलग जगह सवार थे। सोमवार सुबह 10:18 बजे ट्रेन कोटा पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने कोच में दबिश दी।

मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच राउंड फायरिंग करने वाले कौन थे? वारदात के बाद हमलावर कहां भागे और पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा? इन सवालों के बीच राजस्थान के कोटा में तीन संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनमें बिहार का 22 वर्षीय ऋतिक भी शामिल है, जो मुंबई में रैपिडो बाइक चलाता था। उसके साथ हरियाणा के सोनीपत के 18 वर्षीय रेहान और एक 17 साल के नाबालिग को भी पकड़ा गया है।

मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के बाद कोटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की। तीनों जयपुर-पुणे ट्रेन के जनरल कोच में अलग-अलग जगह सवार थे। सोमवार सुबह 10:18 बजे ट्रेन कोटा पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने कोच में दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक, तीनों ऊपर की सीटों पर सो रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

हालांकि, पकड़े गए तीनों की फायरिंग में क्या भूमिका थी, इसकी पुष्टि जांच और पूछताछ के बाद ही होगी।

कौन है ऋतिक, जो मुंबई में चलाता था रैपिडो? इस मामले में पकड़ा गया ऋतिक बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। उसकी उम्र 22 साल बताई गई है। उसके पिता का नाम रामू महतो है। वह मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में उर्दू स्कूल के पास रहता था और रैपिडो बाइक चलाता था।

रोजमर्रा की सवारियां ढोने वाले ऋतिक का नाम अब टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में सामने आया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसका वारदात से क्या संबंध था और घटना के समय उसकी भूमिका क्या रही। केवल रैपिडो चलाने के आधार पर उसकी संलिप्तता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

दूसरा आरोपी सोनीपत का रेहान, तीसरा 17 साल का नाबालिग पुलिस के मुताबिक, दूसरे आरोपी की पहचान रेहान के रूप में हुई है। 18 वर्षीय रेहान हरियाणा के सोनीपत जिले की ईदगाह कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पिता का नाम रशीदुद्दीन अंसारी बताया गया है।

तीसरा पकड़ा गया युवक 17 साल का नाबालिग है और वह भी सोनीपत जिले का रहने वाला है। तीनों को कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर वारदात से जुड़े घटनाक्रम और कथित भूमिका की जानकारी जुटा रही है।

फायरिंग के बाद ट्रेन से भागने की कोशिश मुंबई पुलिस को आरोपियों के ट्रेन से जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोटा पुलिस को अलर्ट किया गया। कोटा सिटी पुलिस के साथ जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। मुंबई पुलिस के पांच अधिकारी भी कोटा पहुंचे थे।

सूत्रों के अनुसार, तीनों आरोपी ट्रेन नंबर 12939 के जनरल कोच में सफर कर रहे थे। सुबह ट्रेन के कोटा पहुंचते ही पुलिस ने कोच में तलाशी शुरू की। तीनों को पकड़कर स्टेशन से बाहर लाया गया। अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे मुंबई से कब निकले और भागने के लिए इसी ट्रेन को क्यों चुना।

रविवार शाम टाइगर की कार पर चली थीं पांच गोलियां घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की बताई गई है। टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क से कार में निकल रहे थे। वह फ्रंट सीट पर बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान तीन लोगों ने कार पर पांच राउंड फायरिंग कर दी।

घटना में टाइगर के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई। टाइगर को गोली नहीं लगी, लेकिन उनके बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोट आई। बताया गया कि वह अपने ड्राइवर को लेकर अस्पताल भी पहुंचे थे।