खेलते-खेलते गर्म सब्जी की कड़ाही में गिरी 3 साल की मासूम, इलाज के दौरान तोड़ा दम
राजस्थान के झालावाड़ में सब्जी की कड़ाही में गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। मां ने जैसे ही सब्जी बनाकर कड़ाही नीचे रखी बेटी उसपर जा गिरी।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर सब्जी की गर्म कड़ाही में गिरने से झुलसी तीन साल की बच्ची की बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, बच्ची की पहचान दिशा के रूप में हुई है। वह झालावाड़ के सेमली बक्टा गांव के किसान मनीष मेहर की बेटी थी और फिलहाल अपनी मां के साथ ननिहाल के गांव मांडा श्यामपुर में रह रही थी।
बुधवार शाम को हुआ यह भयावह हादसा
यह घटना बुधवार शाम करीब छह बजे उस समय हुई, जब दिशा अपने नाना के घर में खेल रही थी। उसकी मां सौरभ बाई ने सब्जी पकाने के बाद गर्म बर्तन रसोई के फर्श पर रख दिया और घर के दूसरे कामों में लग गई।
इसी दौरान खेलते हुए दिशा बाहर से रसोई में आई और संतुलन बिगड़ने से गर्म सब्जी के बर्तन में गिर गई। बच्ची की मां की चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य रसोई में पहुंचे और उसे तुरंत एसआरजी अस्पताल ले गए।
इलाज के दौरान तोड़ा दम
सदर थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि गुरुवार सुबह एसआरजी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया।
मां डेढ़ साल से पति से रह रही है दूर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक बच्ची के पिता सेमली बकता गांव के रहने वाले हैं। पति से अनबन के कारण बच्ची की मां पिछले डेढ़साल से अपने मायके में रह रही थी। खाना बनाने के बाद मां ने सब्जी के बर्तन को चूल्हे से उतारकर जमीन पर रख दिया था और दूसरे काम में जुट गई। इसी बीच बाहर खेल रही दिशा रसोई में पहुंच गई। बच्ची का संतुलन बिगड़ा और गर्म सब्जी से भरे बर्तन में जा गिरी। इस दौरान बच्ची के शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। बच्ची की चीख-पुकार के बाद मां वहां पहुंची और पूरा मंजर देख वह भी जोर-जोर से चिल्लाने लगी। मां बेटी की चीख-पुकार सुन परिवार के अन्य सदस्य भी रसोई में पहुंचे और बच्ची को आनन-फानन में अस्पताल ले गए।
परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला के पति पेशे से किसान हैं। और दिशा उनकी इकलौती बेटी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर पुलिस अस्पताल पहुंची और फिर शव को मुर्दाघर में रखवा दिया गया। परिवारवालों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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