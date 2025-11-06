आज की दुल्हन मोरपाल हैं,वसुंधरा राजे का बयान छाया, अंता में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो में उमड़ी भीड़

संक्षेप: अंता विधानसभा उपचुनाव जैसे-जैसे अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रचार अभियान को धार दी थी, वहीं गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।

अंता विधानसभा उपचुनाव जैसे-जैसे अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रचार अभियान को धार दी थी, वहीं गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक साथ मांगरोल कस्बे में रोड शो कर विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। करीब ढाई किलोमीटर लंबे इस रोड शो में दोनों नेताओं ने खुले वाहन से जनता का अभिवादन किया और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में मतदान की अपील की।

रोड शो के दौरान जैसे ही भीड़ ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया, माहौल में उत्साह चरम पर पहुंच गया। मुस्कुराते हुए राजे ने जनता से कहा, “मोरपाल बहुत आसानी से यह चुनाव जीत रहे हैं। आज की दुल्हन मोरपाल हैं।” उनके इस मज़ेदार बयान पर समर्थकों ने ठहाके लगाए और माहौल जोश से भर गया।

वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि “पूरी सरकार मोरपाल के पीछे खड़ी है।” उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब किसी को भटकने की जरूरत नहीं, सबको मोरपाल के पास जाना है। राजे ने कहा कि भाजपा की बातों में दम है, क्योंकि जब हम कहते हैं, तो धरातल पर काम होता है। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने जनता के बीच के एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए क्षेत्र की जनता रिकॉर्ड मतों से उन्हें विधानसभा भेजेगी।

राजे ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है। इसके साथ ही, उन्होंने पाइपलाइन में अटके दो साल पुराने विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो के दौरान कहा कि यह चुनाव सिर्फ जीत-हार का नहीं, बल्कि “विकास के अंतर का चुनाव” है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश में विकास को नई गति दे रही है।

सीएम ने दावा किया कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “डेढ़ लाख नौकरियां पाइपलाइन में हैं और चार लाख नौकरियां जल्द दी जाएंगी।”

भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक के खेल से युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, जबकि भाजपा की सरकार ने पिछले दो सालों में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि “कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विकास और ईमानदारी की राजनीति करती है।”

सीएम ने यह भी बताया कि उन्हें क्षेत्र से 30 विकास कार्यों की सूची मिली है, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मोरपाल सुमन जनता के बीच रहने वाले नेता हैं और जनता उन्हें भारी मतों से विधानसभा भेजेगी।

अंता उपचुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और आम आदमी पार्टी समर्थित निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में हैं। भाजपा का यह संयुक्त रोड शो चुनाव से पहले माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति माना जा रहा है।