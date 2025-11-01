Hindustan Hindi News
राजस्थान के कोटा में स्कूल वैन और SUV की टक्कर, 2 मासूमों की मौत; दर्जनभर घायल

संक्षेप: राजस्थान के कोटा जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। स्कूल जा रही वैन और एक SUV कार की आमने-सामने टक्कर में दो मासूम छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए।

Sat, 1 Nov 2025 01:58 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
राजस्थान के कोटा जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। स्कूल जा रही वैन और एक SUV कार की आमने-सामने टक्कर में दो मासूम छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

यह भीषण टक्कर कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 132 केवी ग्रिड स्टेशन के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे की वजह स्कूल वैन का टायर फटना बताया जा रहा है। बताया गया कि वैन उल्टी दिशा में चल रही थी और अचानक टायर फटने से ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। इसी दौरान सामने से आ रही SUV से वैन जोरदार टकरा गई।

हादसे की टक्कर इतनी तेज थी कि SUV कार सड़क पर पलटते हुए करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी। दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह से डैमेज हो गए। हादसे के तुरंत बाद सड़क पर बच्चों के बैग, किताबें और टूटी हुई सीटें बिखरी हुई थीं। स्थानीय लोगों ने जैसे ही बच्चों की चीख-पुकार सुनी, वे दौड़कर मौके पर पहुंचे और खिड़कियां तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला।

सूचना मिलते ही इटावा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय तनु धाकड़ और 8 वर्षीय पारुल आर्या के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, स्कूल वैन में कुल 10 से 12 बच्चे सवार थे। इनमें से पांच बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल छात्रों को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जबकि अन्य को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इटावा के डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि, “प्राथमिक जांच में वैन का टायर फटने की वजह से हादसा होना सामने आया है। ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और वैन सामने से आ रही SUV से टकरा गई।”

हादसे की खबर मिलते ही मृतक छात्राओं के घरों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठने लगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई प्राइवेट स्कूल पुराने और खराब हालत वाली वैनों से बच्चों को लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। न तो नियमित सर्विसिंग होती है और न ही सुरक्षा मानकों का पालन। इस हादसे ने स्कूलों की परिवहन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हर साल इस तरह के हादसे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, स्कूल वैनों की नियमित फिटनेस जांच, टायरों की क्वालिटी और ड्राइवरों की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन कई बार यह नियम सिर्फ कागजों में ही सीमित रह जाते हैं।

फिलहाल पुलिस ने वैन और SUV दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवरों से भी पूछताछ की जा रही है। कोटा पुलिस ने कहा है कि अगर लापरवाही साबित हुई तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

