राजस्थान में कोटा-झालावाड़ हाईवे पर बस पलटी, 30 से ज्यादा यात्री घायल

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। शनिवार सुबह कोहरे के कारण कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भोपाल जा रही एक स्लीपर बस धुंध के चलते अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 30 से अधिक यात्री घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कई यात्रियों को चोटें आई हैं।

हादसा शनिवार सुबह करीब 6 बजे कोटा के अलानिया थाना क्षेत्र में केबलनगर और कसार गांव के बीच नेशनल हाईवे-52 पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस समय इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। बस तेज गति में बताई जा रही है। अचानक सामने का दृश्य साफ न दिखने के कारण ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से फिसलकर पलट गई।

नींद में थे यात्री, संभलने का मौका नहीं मिला

बस में अधिकांश यात्री स्लीपर बर्थ पर सो रहे थे। हादसा अचानक होने से यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। बस के पलटते ही चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। घायलों को तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ को फ्रैक्चर और सिर में चोट की शिकायत है। सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

हाईवे पर लगा जाम, यातायात प्रभावित

हादसे के बाद कोटा-झालावाड़ हाईवे पर करीब 20 मिनट तक यातायात बाधित रहा। पलटी हुई बस के कारण दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटवाया और यातायात को धीरे-धीरे सुचारू कराया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, हालांकि प्रारंभिक जांच में कोहरे और कम दृश्यता को मुख्य वजह माना जा रहा है।

10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकतर जिले इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। शनिवार को सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, गंगानगर समेत 10 जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई।

सीकर में 1.6 डिग्री, माउंट आबू में जमाव बिंदु

सीकर में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नए साल में पहली बार राज्य में तापमान शून्य डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में दिन का तापमान भी जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा।

रेगिस्तानी जिलों में भी बर्फीली हवा

शुक्रवार को बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी जिलों में भी सर्दी का प्रकोप बना रहा। बर्फीली हवाओं के चलते बीकानेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। सर्दी और कोहरे के कारण सुबह और रात के समय सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है।