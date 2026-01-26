Hindustan Hindi News
झालावाड़: मामूली कहासुनी ने लिया खूनी रूप, घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग; मौत

संक्षेप:

Jan 26, 2026 11:32 am IST
झालावाड़ जिले के ब्रिजियाखेड़ी गांव में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चार आरोपियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने मामूली कहासुनी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। इस हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है तो इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

हमले के दौरान सात साल का एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे बाद में ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मृतक का नाम रूप सिंह है और उम्र 35 साल है। मृतक के बेटे का नाम लेखराज है। लेखराज का एसआरजी अस्पताल में ईलाज चल रहा है।

पिता और भाभी की के साथ हाथापाई

झालावाड़ के डीएसपी हर्षराज सिंह के मुताबिक, पीड़ित के भाई दरिया सिंह और पड़ोसी दुल्हे सिंह के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर रूप सिंह के पिता और भाभी की के साथ हाथापाई भी की।

मौके पर ही मौत हो गई

पुलिस के मुताबिक इसके बाद रात करीब 8 बजे, दुल्हे सिंह और उसके तीन भाई-जगदीश, जुगराम और रघुवीर ने दरिया सिंह के घर पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान रूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई तो बेटा घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस भी मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस मामले में आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

