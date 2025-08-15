rajasthan bundi 15 august program accident false ceiling collapse students injured राजस्थान : बूंदी में 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान 2 हादसे, फॉल्स सीलिंग गिरने से 5 छात्र घायल, Kota Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटा, बूंदीFri, 15 Aug 2025 03:05 PM
बूंदी में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान दो अलग-अलग हादसों में कई छात्र घायल हो गए। पहला हादसा सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जहां फॉल्स सीलिंग गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। दूसरा हादसा नैनवां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहगंज में हुआ, जहां स्कूल भवन की दीवार गिर गई। दोनों घटनाओं ने शिक्षा विभाग और प्रशासन को स्कूल भवनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सेंट पॉल स्कूल में फॉल्स सीलिंग गिरने से 5 घायल

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान अचानक फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में पांच छात्र घायल हो गए। घायलों में द्विंकल (13) पुत्री विजेंद्र सोनी, अधीरा (06) पुत्री आदेश, सृष्टि (10) पुत्री विपुल, विनय (10) पुत्र अदिश और इतिशा (11) पुत्री अनुभव दाधीच शामिल हैं।

हादसे के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। जिला शिक्षा अधिकारी कुंज बिहारी भारद्वाज मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हादसे में एक बच्चे के सिर में चोट आई है, जिसके दो टांके लगे हैं। बाकी बच्चों को हल्की चोटें आई हैं और सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों की सुरक्षा समीक्षा के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की और इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया।

दूसरा हादसा नैनवां ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहगंज में हुआ। यहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूल भवन की दीवार गिर गई। हादसा उस समय हुआ, जब एक कमरे में बच्चे कपड़े बदल रहे थे। दीवार गिरने से अफरा-तफरी मच गई।

नैनवां एसडीएम प्रीति मीणा ने बताया कि दीवार गिरने की सूचना मिलने के बाद वे तुरंत मौके की ओर रवाना हुईं। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है और सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच होगी।

इन दोनों घटनाओं ने जिले में स्कूल भवनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर बरसात के मौसम में जर्जर हो चुके भवन बच्चों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों के भवनों की तकनीकी जांच कराई जाएगी और जहां भी मरम्मत की जरूरत होगी, वहां तुरंत कार्रवाई होगी।

हादसों के बाद छात्रों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और जर्जर भवनों में कक्षाएं नहीं लगनी चाहिए। कई लोगों ने मांग की है कि जिन स्कूलों की इमारतें असुरक्षित हैं, वहां या तो तुरंत मरम्मत की जाए या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

इन घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉकों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के स्कूल भवनों का निरीक्षण करें और रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपें। साथ ही, खराब हालत वाले भवनों को तुरंत खाली करवाने के आदेश भी दिए गए हैं।

