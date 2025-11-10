राजस्थान की अंता विधानसभा में कल उपचुनाव, निर्दलीयों ने बनाया मुकाबला दिलचस्प; जानिए कितने वोटर करेंगे मतदान

संक्षेप: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं।

निर्वाचन विभाग की ओर से प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान तैनात रहेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 12 क्विक रिस्पांस टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे। प्रशासन का दावा है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी दल चौकस रहेंगे।

मतदान के लिए वोटर आईडी के साथ 11 अन्य दस्तावेजों को भी मान्य रखा गया है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सेवा पहचान पत्र, बैंक पासबुक और विकलांग प्रमाण पत्र जैसे पहचान पत्र शामिल हैं।

अंता उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच माना जा रहा है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इनके अलावा पुखराज सोनल, पंकज कुमार, बिलाल खान, मंजूर आलम, योगेश कुमार शर्मा (राइट टू रिकॉल पार्टी) और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं।

यह उपचुनाव भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद कराया जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 5861 वोटों से हराकर यह सीट जीती थी।

हालांकि, कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने मामले में सजा होने के बाद उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई। मामला 2005 में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र का है, जब उन्होंने कथित रूप से तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता पर पिस्टल तान दी थी।

दरअसल, 3 फरवरी 2005 को खाताखेड़ी उपसरपंच चुनाव के पुनर्मतदान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रास्ता रोक रखा था। इसी दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारियों से विवाद के बाद कंवरलाल मीणा ने एसडीएम की कनपटी पर पिस्टल तानते हुए धमकी दी थी। बाद में मामला अदालत पहुंचा और ट्रायल कोर्ट ने 2018 में उन्हें बरी किया, लेकिन अपील कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए दोषी ठहराया। परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर अंता में उपचुनाव की घोषणा की।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। साथ ही, दोषी ठहराया गया सांसद या विधायक 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इस नियम के तहत अब कंवरलाल मीणा 2028 के विधानसभा चुनाव तक अयोग्य रहेंगे।

वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान के दौरान अंता विधानसभा में 1336 नए मतदाता जुड़े हैं। 1 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार अब कुल मतदाता संख्या 2,27,563 हो गई है।