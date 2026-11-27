दो महीने पहले जिस हॉस्टल में रहता था नीट छात्र, उसी की खिड़की से नीचे गिरकर मौत; सुलझ नहीं रही गुत्थी
नीट छात्र दो महीने पहले जिस हॉस्टल में रहता था उसी की खिड़की से नीचे गिरकर उसकी संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है।
राजस्थान के कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। छात्र हॉस्टल की खिड़की से करीब 40 फीट नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर चोट लगने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र अमन मीणा कोटा जिले के इटावा कस्बे के दूधली गांव का रहने वाला था।
घटना की सूचना मिलते ही जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस हादसे और आत्महत्या, दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। ऐसे में एक बार फिर कोचिंग स्टूडेंट की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट की तैयारी कर रहा छात्र अमन मीणा अपने साथी अभय से मिलने प्राइम टाइम रेजिडेंसी हॉस्टल पहुंचा था। इसी दौरान हॉस्टल की खिड़की से करीब 40 फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई।
हॉस्टल में छात्रों के बीच मच गया हड़कंप
डीएसपी मनीष शर्मा ने छात्र की मौत की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र की मौत दुर्घटनावश गिरने से हुई या उसने आत्महत्या की। घटना के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया।
इटावा कस्बे का रहने वाला था मृतक छात्र
सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने छात्र की मौत के संबंध में जानकारी जुटाते हुए हॉस्टल में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। मृतक अमन मीणा इटावा कस्बे के दूधली गांव का निवासी था। अमन की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। जवान बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिवार सदमे में है।
घटना की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक अमन करीब दो महीने पहले भी इसी हॉस्टल में रहता था। ऐसे में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्र हॉस्टल में किन परिस्थितियों में पहुंचा और खिड़की से नीचे गिरने के दौरान आखिर क्या हुआ।
मौत बनी पहली, हर एंगल से जांच
पुलिस हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल की परिस्थितियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। फिलहाल अमन मीणा की मौत एक पहेली बनी हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जांच पूरी होने और साक्ष्य सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हादसा थी या इसके पीछे कोई और वजह थी।
रिपोर्ट - योगेन्द्र महावर
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