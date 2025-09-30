मेरे बच्चे कहा है? कोटा में दो बेटों की मौत के बाद बेसुध माँ;यूँ छलका एक पिता का दर्द

कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके की एक रात, 27 सितंबर की, जितेंद्र और रीता शर्मा के जीवन का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गई। आधी रात करीब 1:30 बजे उनके फ्लैट नंबर 403 में अचानक आग लग गई।

कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके की एक रात, 27 सितंबर की, जितेंद्र और रीता शर्मा के जीवन का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गई। आधी रात करीब 1:30 बजे उनके फ्लैट नंबर 403 में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण फैले धुएँ ने उनके दो प्यारे बेटों, 15 वर्षीय शौर्य और 10 वर्षीय वीर, की जान ले ली। यह वह आग थी जिसने उनके हंसते-खेलते परिवार को खाक कर दिया।

जितेंद्र शर्मा कहते हैं, “हमारा हंसता-खेलता परिवार खत्म हो गया। वीर मेरे साथ ही सोता था, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। अब घर की हर चीज उस आग की याद दिलाती है।” अंतिम संस्कार से पहले माता-पिता दोनों बच्चों को बार-बार दुलारते रहे। पिता ने सोशल मीडिया पर भावुक स्टेटस लिखा – “आप दोनों बहुत याद आओगे, जहां भी रहो खुश रहना, मिस यू बेटा।” पूरा दिन उनके माता-पिता बच्चों की तस्वीरें ही देखते रहते हैं, हर मुस्कान और हर याद उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं।

बच्चों की मां, टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा, इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई हैं। दो दिन से होश में नहीं हैं, बार-बार वही सवाल पूछ रही हैं – “मेरे बच्चे कहां हैं?” आस-पड़ोस के लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन नींद की गोली देने के बाद भी वह सो नहीं पा रही हैं और बच्चों को याद कर रो रही हैं।

वीर, जो 10 साल का था, आईएएस बनना चाहता था। पढ़ाई में हमेशा 90% से ज्यादा नंबर लाता और एक्टिंग उसका शौक था। उसकी डायरी में उसने दुनिया के देशों के झंडे और उनसे जुड़ी जानकारी लिख रखी थी। शौर्य, बड़ा बेटा, आईआईटी करके एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। उनके जानने वाले बताते हैं कि दोनों बच्चे बेहद मिलनसार और प्यारे थे, उनके चेहरे की मुस्कान सबको भा जाती थी।

शाइन इंडिया आई डोनेट संस्था के टिंकू ओझा बताते हैं कि बच्चों की आंखों में कार्बन भरा हुआ था, जो हादसे की भयानक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब तक 2000 से ज्यादा आंखों की प्रोसेस की हैं, लेकिन इस तरह का दर्द पहली बार महसूस हुआ।

कोरियोग्राफर तरुण साहिल बताते हैं कि दोनों बच्चों को वह कई सालों से जानते थे। छोटे-छोटे होने के बावजूद वे हर फैशन शो और डांस कॉम्पिटिशन में खुद ही भाग लेने आते थे। “वे अपने आप प्रैक्टिस करने आ जाते थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हादसे से दो दिन पहले ही हम डांडिया खेलने कंचन रिज़ॉर्ट गए थे, और वीर ने कहा कि संडे को उसकी कोरियोग्राफी करनी है।”

वीर में एक कलाकार के गुण थे, जबकि शौर्य पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता था। वीर मुंबई में अपनी अगली मूवी की शूटिंग के लिए 2 अक्टूबर को जाने वाला था। लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। डांस टीचर मयंक कहते हैं, “जहां पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। वीर और शौर्य अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गए हैं।”