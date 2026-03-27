हमारे साथ बैठते हैं गौहत्या करने वाले, रामभक्त बना रहे दूरी; राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान
कोटा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में आयोजित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया।
कोटा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में आयोजित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा गाय काटकर खाने वाले लोग हमारे साथ मंच पर बैठते हैं, लेकिन भगवान राम, गंगा माता और भारत माता को मानने वाला व्यक्ति हमसे दूरी बनाता है। इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है।
दिलावर के इस बयान ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तुरंत बहस छेड़ दी। विरोधी दल इसे भड़काऊ और असंवेदनशील बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे सच्चाई उजागर करने वाला बयान मान रहे हैं।
शिक्षा का मंदिर - समानता और एकजुटता का संदेश
दिलावर ने अपने भाषण की शुरुआत शिक्षा के महत्व और समाज में समान अधिकार की बात से की।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्थान एक मंदिर की तरह है, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
समाज के पिछड़े और दलित वर्गों को मुख्यधारा में लाना जरूरी है और सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए।
समाज में बंटवारे पर चेतावनी
दिलावर ने समाज को एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जात-पात और भेदभाव रहेगा, तो देश कमजोर होगा और विकास की रफ्तार रुक जाएगी।
उनका कहना था कि समाज की असली ताकत तब आएगी जब सभी वर्ग आपसी मतभेद भुलाकर साथ आएंगे।
इतिहास और धर्म की मिसाल
दिलावर ने अनुसूचित जाति समुदाय की बहादुरी का हवाला देते हुए कहा कि ये लोग तलवार की धार के सामने भी अडिग रहे और हिंदुत्व को मजबूत किया।
उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी शक्तियाँ भारत को तोड़ने और समाज में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए।
धर्मांतरण और दृढ़ता का उदाहरण
दिलावर ने कहा कि इतिहास में ऐसे मौके आए जब लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कई लोगों ने मरना स्वीकार किया, धर्म नहीं छोड़ा।
उन्होंने इसे समाज की मजबूती और आस्था का उदाहरण बताया।
स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा
दिलावर ने प्रतिमा अनावरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाकर दुनिया में भारत और हिंदुत्व की पहचान को मजबूत किया।
उन्होंने कहा कि प्रतिमा का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि विवेकानंद के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेना है।
हिंदू होना गर्व की बात
दिलावर ने स्पष्ट किया कि अपने आप को हिंदू कहना किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं बल्कि गर्व की बात है। उन्होंने समाज से अपील की कि जात-पात और भेदभाव को मिटाकर एकजुट रहें और देश की तरक्की में योगदान दें।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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