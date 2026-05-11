मां की मौत के बाद नवजात संग धरना; आखिर कोटा में कैसे हो रही मौत और कब रुकेगा सिलसिला?

कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला जेके लोन हॉस्पिटल का है, जहां सीजेरियन डिलीवरी के बाद 24 घंटे के भीतर एक और महिला की मौत हो गई।

कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला जेके लोन हॉस्पिटल का है, जहां सीजेरियन डिलीवरी के बाद 24 घंटे के भीतर एक और महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही जेके लोन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के न्यू हॉस्पिटल में अब तक कुल 4 महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि 8 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है।

डिलीवरी के बाद बिगड़ी हालत, नहीं बच सकी जान मृतका पिंकी महावर (31) को 7 मई को जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उसका सीजेरियन ऑपरेशन हुआ और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों के मुताबिक, पिंकी का यूरिन बंद हो गया और ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा। हालत बिगड़ने पर उसे ICU में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी सुधार नहीं हुआ।

रेफर में देरी, हालत हुई और गंभीर जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब रविवार रात उसे मेडिकल कॉलेज के न्यू हॉस्पिटल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (SSB) में रेफर किया गया। वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद रात करीब 12:30 बजे उसकी मौत हो गई।

नवजात को लेकर धरने पर बैठे परिजन पिंकी की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पोस्टमॉर्टम कराने से साफ इनकार कर दिया और चार दिन की नवजात बच्ची को लेकर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि जब तक मौत के सही कारण सामने नहीं आते और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, वे शव नहीं लेंगे।

अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप मृतका के पति चंद्रप्रकाश ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 8 मई को ही पिंकी की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे समय रहते बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश करता रहा और सही जानकारी परिजनों से छिपाई गई।

पिछले गेट से रेफर करने का आरोप परिजनों का यह भी आरोप है कि जब पिंकी को रेफर किया गया, तो उसे अस्पताल के मुख्य गेट की बजाय पिछले दरवाजे से बाहर ले जाया गया, ताकि मामला सार्वजनिक न हो सके। इस दौरान परिवार को लगातार ICU से बाहर रखा गया और बार-बार कागजों पर साइन करवाए जाते रहे, लेकिन मरीज की वास्तविक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

किडनी और लीवर फेल होने के संकेत डॉक्टरों के अनुसार, पिंकी की किडनी और लीवर दोनों गंभीर रूप से प्रभावित थे। जांच में क्रिएटिनिन और बिलीरुबिन का स्तर सामान्य से काफी अधिक पाया गया, जो किडनी और लीवर फेल होने की ओर इशारा करता है। वहीं, परिजनों ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के बाद शरीर से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और कई बार खून चढ़ाना पड़ा।

पहले भी हो चुकी हैं मौतें, कई की हालत गंभीर इससे पहले 9 मई को बूंदी जिले की प्रिया (22) की भी डिलीवरी के बाद मौत हो चुकी है, जबकि अन्य कई महिलाएं गंभीर हालत में हैं। लगातार सामने आ रहे किडनी फेल्योर और जटिलताओं के मामलों ने पूरे घटनाक्रम को और भी संदिग्ध बना दिया है।

बड़े सवाल: आखिर कैसे हो रही हैं ये मौतें? अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कोटा के इन अस्पतालों में प्रसूताओं की मौतें कैसे हो रही हैं? क्या यह महज चिकित्सकीय जटिलता है या फिर कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही? लगातार बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी कटघरे में है।