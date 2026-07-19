पूजा, अंजलि, शिवानी… राजस्थान से बिहार तक फैले 'लुटेरी दुल्हन' गैंग का भंडाफोड़; निशाने पर थे कुंवारे और उम्रदराज लड़के
कोटा में अंतरराज्यीय 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह के का भंडाफोड़ किया गया है। यह गिरोह अबतक कई लोगों को ठगी शिकार बना चुका था। पुलिस का कहना है कि गिरोह युवकों को लड़कियों की तस्वीरें दिखाता था और फिर मंदिर में नकली शादी करवाता था।
राजस्थान में कोटा जिले के रामगंजमंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतरराज्यीय 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
यह गिरोह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ था, जो अविवाहित और उम्रदराज युवकों को निशाना बनाता था। यह गैंग कॉरपोरेट की तरह काम करता था। लड़कों को जिन युवतियों से मिलाया जाता था वे पहले से ही शादीशुदा होती थीं। इसके लिए कोटा की रामगंज मंडी और झारखंड के धनबाद में बातें करने वाले मध्यस्थ तैनात थे।
मंदिर में करवाते थे शादी
गिरोह के दलाल पहले लडकों को लड़कियों की तस्वीरें दिखाते थे और फिर झारखंड से युवतियों को बुलाकर मंदिर में नकली शादी करवा देते थे। उन्होंने बताया कि शादी के नाम पर पीड़ितों से एक से दो लाख रुपये ऐंठे जाते थे, लेकिन शादी के महज एक-दो दिन बाद ही ये दुल्हनें अपने माता-पिता की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर गहने और नकदी समेटकर फरार हो जाती थीं।
पीड़ितों की शिकायत के बाद खुलासा
पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश दो अलग-अलग पीड़ितों की शिकायतों के बाद हुआ। पहली शिकायत 13 जुलाई को लाडपुरा निवासी दिनेश कुमार ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि गिरोह ने उनके साथ नकली शादी करवाकर पैसों की बड़ी धोखाधड़ी की है।
पुलिस ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार
इसके बाद, 16 जुलाई को हिरियाखेड़ी निवासी दिलीप सिंह ने भी इसी तरह की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। इन दोनों ही मामलों में आरोपियों ने पीड़ितों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये हड़प लिए थे। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस का एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसने जाल बिछाकर गिरोह के आठ सदस्यों को धर दबोचा।
कई इलाको में वारदात को दिया अंजाम
उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने पहले भी कई इलाकों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम देकर लाखों रुपये लूटे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह की सदस्य पूजा ने मध्य प्रदेश के मोड़ी हरिपुरा निवासी सुरेश पाटीदार से एक लाख रुपये, अंजलि ने झालावाड़ के दीपक मीणा से एक लाख रुपये, शिवानी ने असनावर के टिंकू सिंह से एक लाख 10 हजार रुपये, पिंकी ने अकलेरा के सत्यनारायण से डेढ़ लाख रुपये और सुनीता मुखर्जी ने बूंदी के डाबी निवासी धनराज से एक लाख 10 हजार रुपये लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।
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